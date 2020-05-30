Лунный календарь на июнь 2020: благоприятные и неблагоприятные дни
Астрологи составили лунный календарь на май 2020. Лунный календарь позволит вам быть в курсе того, какая в данный момент Луна, и какая фаза Луны. В соответствии с лунным календарем можно планировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий. Календарь лунных дней также поможет вам определить благоприятные и неблагоприятные дни мая, согласно лунному календарю.
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Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней. При этом суточные биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли, которая в течение 28-30 суток делает один оборот вокруг Земли.
При этом почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней. Лунный месяц складывается из 29-30 лунных суток отталкиваясь от длины 1-го дня, а также, определяемой близостью луны к горизонту во время новолуния.
Итак, давайте ознакомимся с благоприятными датами, которые ждут нас в июне.
Лунный календарь на июнь 2020 - благоприятные дни
Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.
Читайте такжеАстрологи назвали наиболее склонные к одиночеству знаки ЗодиакаСамые благоприятные лунные дни в июне: 1, 3, 10, 12, 15, 24 и 29 июня;
Неблагоприятные лунные дни в июне: 4, 5, 9, 13, 14, 20, 21 и 25 июня
Лунные фазы на июнь 2020:
Полная Луна - 5 июня 2020 года;
Третья четверть - 13 июня 2020 года;
Новолуние - 21 июня 2020 года;
Первая четверть - 28 июня.
Лунный календарь на июнь 2020
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