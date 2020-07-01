Лунный календарь на июль 2020: благоприятные и неблагоприятные дни
Астрологи составили лунный календарь на июль 2020. Лунный календарь позволит вам быть в курсе того, какая в данный момент Луна, и какая фаза Луны. В соответствии с лунным календарем можно планировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий. Календарь лунных дней также поможет вам определить благоприятные и неблагоприятные дни мая, согласно лунному календарю.
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Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней. При этом суточные биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли, которая в течение 28-30 суток делает один оборот вокруг Земли.
При этом почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней. Лунный месяц складывается из 29-30 лунных суток отталкиваясь от длины 1-го дня, а также, определяемой близостью луны к горизонту во время новолуния.
В лунном календаре указывается транзитная позиция Луны в знаках зодиака - время ее вхождения в знак и время начала лунных суток на весь месяц.
Итак, давайте ознакомимся с благоприятными датами, которые ждут нас в июле.
Лунный календарь на июнь 2020 - благоприятные дни
Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.
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Самые благоприятные лунные дни в июле: 23-26, 28-31 июля;
Неблагоприятные лунные дни в июле: 4, 10, 13, 15 июля
Лунные фазы на июль 2020:
Полная Луна - 5 июля 2020 года;
Третья четверть - 13 июля 2020 года;
Новолуние - 20 июля 2020 года;
Первая четверть - 27 июля.
Лунный календарь на июль 2020
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