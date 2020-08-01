Лунный календарь на август 2020: благоприятные и неблагоприятные дни
Астрологи составили лунный календарь на август 2020. Лунный календарь позволит вам быть в курсе того, какая в данный момент Луна, а также фаза Луны. В соответствии с лунным календарем можно планировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий. Календарь лунных дней также поможет вам определить благоприятные и неблагоприятные дни августа, согласно лунному календарю. Таким образом, можно подбирать самые благоприятные дни для процедур по уходу за собой, работ в огороде и пр.
Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней. При этом суточные биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли, которая в течение 28-30 суток делает один оборот вокруг Земли.
Читайте такжеУсталость у Тельцов и приятные перемены у Скорпионов: астролог составила гороскоп на август для всех знаков ЗодиакаПри этом почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней. Лунный месяц складывается из 29-30 лунных суток отталкиваясь от длины 1-го дня, а также, определяемой близостью луны к горизонту во время новолуния.
В лунном календаре указывается транзитная позиция Луны в знаках зодиака - время ее вхождения в знак и время начала лунных суток на весь месяц.
Итак, давайте ознакомимся с благоприятными датами, которые ждут нас в июле.
Лунный календарь на август 2020 - благоприятные дни
Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.
Самые благоприятные лунные дни в августе: 9, 14, 23, 28 августа.
Неблагоприятные лунные дни в августе: 3, 11, 19, 25 августа.
Лунные фазы на август 2020:
Полная Луна - 3 августа 2020 года;
Новолуние - 19 августа 2020 года;
Растущая Луна - 1, 2 и с 20 по 31 августа 2020.
Убывающая Луна - с 4 по 18 августа 2020.
Лунный календарь на август 2020
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