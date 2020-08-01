Лунный календарь на август 2020: благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.

Астрологи составили лунный календарь на август 2020. Лунный календарь позволит вам быть в курсе того, какая в данный момент Луна, а также фаза Луны. В соответствии с лунным календарем можно планировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий. Календарь лунных дней также поможет вам определить благоприятные и неблагоприятные дни августа, согласно лунному календарю. Таким образом, можно подбирать самые благоприятные дни для процедур по уходу за собой, работ в огороде и пр.

Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней. При этом суточные биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли, которая в течение 28-30 суток делает один оборот вокруг Земли.

Читайте такжеУсталость у Тельцов и приятные перемены у Скорпионов: астролог составила гороскоп на август для всех знаков ЗодиакаПри этом почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней. Лунный месяц складывается из 29-30 лунных суток отталкиваясь от длины 1-го дня, а также, определяемой близостью луны к горизонту во время новолуния.

В лунном календаре указывается транзитная позиция Луны в знаках зодиака - время ее вхождения в знак и время начала лунных суток на весь месяц.

Итак, давайте ознакомимся с благоприятными датами, которые ждут нас в июле.

Лунный календарь на август 2020 - благоприятные дни

Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.

Самые благоприятные лунные дни в августе: 9, 14, 23, 28 августа.

Неблагоприятные лунные дни в августе: 3, 11, 19, 25 августа.

Лунные фазы на август 2020:

Полная Луна - 3 августа 2020 года;

Новолуние - 19 августа 2020 года;

Растущая Луна - 1, 2 и с 20 по 31 августа 2020.

Убывающая Луна - с 4 по 18 августа 2020.

Лунный календарь на август 2020

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