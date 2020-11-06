Полная Луна в Знаке Близнецов порождает перепады настроения, провоцирует непредсказуемость, и в этот день опасаться стоит общения с агрессивными людьми.

Каждое лунное затмение уникально, и в конце ноября нас ожидает предпоследнее полутеневое затмение. В эти сутки астрологи советуют проявить осторожность, чтобы провести день с минимальными потерями.

Об этом пишет slovofraza.

Характеристики ноябрьского лунного затмения

Читайте такжеУдача с головой накроет в ноябре три знака Зодиака - астрологиПолутеневое затмение пройдет 30 ноября. Полная Луна в Знаке Близнецов порождает перепады настроения, провоцирует непредсказуемость, и в этот день опасаться стоит общения с агрессивными людьми.

Астрологи не считают это затмение опасным, однако неприятности могут грозить тем, кто будет поддаваться искушениям. Понедельник - тяжелый день, когда поспешные решения могут привести к серьезным неприятностям.

Основные предостережения и советы астрологов по лунному затмению

Астрологи рекомендуют в этот день полагаться на интуицию, чтобы не попасть в неприятности. Вероятность возникновения проблем велика, поэтому актуальной становится поговорка "тише едешь - дальше будешь". Тщательно продумывайте каждый свой шаг.

В это время астрологи советуют остановиться и насладиться тем, чего вы уже достигли. Обратите внимание на свои успехи.

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Автор: УНИАН