Лунное затмение 5 июня: в чем особенность и каковы последствия этого явления

Солнечные и Лунные затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека.

Солнечные и Лунные затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека. В астрологии затмения – один из методов прогнозирования ключевых этапов в жизни человека.

Об этом УНИАН рассказала астролог Марина Скади.

В чем особенность лунных и солнечных затмений

Эффект затмения обычно длится около 6 месяцев, до следующего сезона затмений. Но влияние затмения, темы, затронутые затмением и ситуации с ним связанные, могут развиваться в течение многих лет до следующего затмения того же цикла Сароса. Сарос – значит повторение, определенный интервал времени.

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Затмения оказывают значимое воздействие на мировые события и в особенности, на мировых лидеров, власть имущих людей. О серьезном влиянии затмения на жизнь конкретного человека можно говорить лишь тогда, когда оно активизирует планеты или дома его гороскопа. Но всеобщее нарастающее напряжение вблизи дат затмений и в сам коридор затмений, заметят все, тем более, этим летом будет три затмения: 5 июня, 21 июня и 5 июля. Зная сезоны и даты затмений, мы можем более осознанно относиться к событиям нашей жизни и жизни наших близких. В эти периоды следует внимательно отслеживать все происходящие ситуации, встречи и новые идеи. Все то, что входит в нашу жизнь в сезон затмений, становится частью нашей жизни на длительный период.

Солнечные и Лунные затмения влияют на нас неодинаково. Лунное затмение длится в течение нескольких часов, в то время как Солнечное затмение продолжается всего несколько минут из-за гораздо меньшего размера лунной тени. Солнечные затмения более внешние, имеющие дело с событиями вокруг человека, а Лунные затмения более эмоциональные и внутренние – это размышления о личном.

В отличие от Солнечного затмения, Лунное – это завершение какого-то этапа в нашей жизни. Солнце и Луна находятся в оппозиции, это условие полнолуния. Лунное затмение – это время максимальной освещенности, проявления вопросов и проблем. Это кризис, в результате которого что-то будет кардинально изменено или отброшено. Тайное может стать явным, информация распространяется мгновенно, становясь достоянием общественности. Оно приводит в исполнение долгосрочные проекты и задачи.

Лунное затмение 5 июня

Полутеневое Лунное затмение 5 июня в 22:25 по киевскому времени в Стрельце на Южном Узле, включает неосознанные потребности прошлого которое начинает сезон затмений лета 2020 серии Сароса 4N.

Рождение этой семьи затмений было 25 мая 1389 г на Северном полюсе. Окончание этого цикла будет 29 июня 2633 г. Предыдущие затмения этой серии Сароса были в мае – июне 2002 года. Отличительные черты этого семейства затмений – иллюзии, особенно в материальных и денежных вопросах – соединение Венеры и Нептуна в Тельце. Способствует полной неразберихе в эмоциональной сфере, целиком поглощающей душу и чувства.

Люди неправильно оценивают свои силы и ситуации, склонны к необдуманным тратам и поступкам. Оторванность от реальности, идеализм, романтизм, мечтательность приводят к непрактичным действиям. Но это может быть продуктивный период для творческих людей, т.к. соединение Венеры и ее высшей октавы – Нептуна, дает большое воображение, и вдохновение; глубокие и высокие состояния сознания, стремление к прекрасному во всех формах. Квиконс от Юпитера к соединению Юпитера с Северным Узлом в Тельце приносит сдерживающие обстоятельства, пробуждает комплекс неполноценности, это ситуации – шаг вперед и два назад, но и поиск конструктивных действий.

Плутон в соединении с Северным узлом в Тельце указывает на необходимость трансформации, особенно в финансовой сфере, указывает на кризис в экономической и политической системе. Этот аспект открывает просто безграничные возможности для преобразований, затмения этой серии Сароса повлечет за собой изменения в мировой экономике, что отразится на жизни каждого человека.

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