Лунное затмение 5 июня совпадет с полнолунием: астролог рассказала о последствиях необычного явления

Как пояснила астролог, 5 июня совпадут два астрономических события – полнолуние и затмение. Это будет способствовать повышенной возбудимости и может привести к нарушениям сна.

Влияние лунного затмения 5 июня больше всего ощутят люди, рожденные в конце ноября – начале декабря.

Об этом рассказала астролог Людмила Халанская, пишет "Обозреватель".

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"В ближайшие к затмениям дни следует быть более осторожными и внимательными в контактах и в отношении своего здоровья", – добавила она.

Как пояснила астролог, 5 июня совпадут два астрономических события – полнолуние и затмение. Это будет способствовать повышенной возбудимости и может привести к нарушениям сна.

Кроме того, на 5 июня выпадает период ретроградного движения планеты Венера. Оно началось 13 мая и завершится 25 июня. В этот период рекомендуется воздержаться от больших покупок и важных шагов в личной жизни.

"Из-за одновременного действия сразу многих нестандартных астрологических показателей нелишним будет соблюдать осторожность и предусмотрительность в жизни в целом", – порекомендовала она.

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