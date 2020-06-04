Лунное затмение 5 июня даст старт коридору затмений: что можно и нельзя делать в этот день

Лунные затмения изменяют жизнь, диктуя свои правила. 5 июня открывается коридор затмений.

Каждое лунное затмение уникально и несет свою энергетику. Узнайте о том, что можно и что нельзя делать во время полутеневого затмения 5 июня, когда Полная Луна будет пребывать в созвездии Стрельца.

Читайте такжеПолнолуние 5 июня: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки ЗодиакаЛунные затмения изменяют жизнь, диктуя свои правила. 5 июня открывается коридор затмений. Подготовиться к этому дню может каждый, если прислушается к советам астрологов и проявит максимум осторожности. В пятницу астрологи рекомендуют отказаться от импульсивных действий, чтобы исключить привлечение в жизнь неприятностей, пишет slovofraza.

Что можно делать в июньское затмение

Лунное затмение — прекрасное время для переосмысления, планирования и наблюдения. В эти сутки можно наметить дела на будущее, чтобы позже в спокойной обстановке еще раз проверить все пункты плана и отказаться от тех дел, которые не приведут к успеху. Удачным будет и желание уединиться для восстановления сил и энергии. Временная изоляция полезна по причине частых перепадов настроения и не позволит обострить конфликты в деловой среде или в личной жизни.

Полнолуние в Стрельце — удачное время для проведения ритуалов, направленных на очищение и освобождение. В эти сутки астрологи рекомендуют попрощаться с прошлым, которое отжило себя. Однако сгоряча отказываться от чего-то или кого-то не стоит — избавляться следует лишь от того, что действительно утратило актуальность и лишь тяготит.

Влияние Полнолуния ощущается особенно остро у несдержанных людей. Им стоит больше времени уделять тренировкам выдержки, а также обратить внимание на физические нагрузки. Спорт позволит справиться со стрессовыми ситуациями и направить переизбыток сил на достижение новых превосходных результатов в любимом деле.

Читайте такжеАстролог рассказала, как влюбить в себя мужчину по знаку ЗодиакаВ пятницу можно и нужно развлекаться. Позитивные эмоции будут уместны, а хорошее настроение убережет не только от расстройства, но и от попадания в конфликтные ситуации.

Что нельзя делать 5 июня 2020 года

В день Полнолуния и затмения деньги могут буквально исчезнуть, если поддаться эмоциям и потратиться на ненужные вещи. Исключить стоит и передачу накоплений незнакомцам, которые вполне могут оказаться мошенниками. Осторожность и умение заранее планировать свой бюджет уберегут от неприятностей. В связи с таким положением дел давать взаймы или самим брать кредиты лучше не стоит, чтобы потом не оказаться в неприятной ситуации, когда будет нечем отдавать долг или не получится взыскать одолженное.

Отказаться стоит и от важных встреч, если их можно перенести на более спокойное время. В день лунного затмения принятые решения могут оказаться поспешными и неверными, привести к убыткам, размолвкам и даже краху планов. Необдуманные поступки, когда под влиянием эмоций сгоряча принимаются решения, вряд ли приведут к процветанию.

Новые начинания, какими бы они ни были, приурочивать к 5 июня не имеет смысла. Планы могут поменяться, а то, что казалось правильным, уже завтра может обернуться провалом. Собеседования, назначенные на этот день, могут стать причиной дурного настроения, поэтому такие мероприятия стоит по возможности перенести на более благоприятное время.

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