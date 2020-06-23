Астролог назвала знаки Зодиака с идеальной совместимостью

Особенно важно знать, под каким знаком родился партнер, если люди намерены жить вместе, отмечают астрологи.

Знакомясь с человеком, мы, конечно же, не спрашиваем у него, под каким знаком Зодиака он родился. И, если верить астрологам, делаем так совершенно напрасно – такие знания помогают правильно выстроить отношения с ним.

Особенно важно знать, под каким знаком родился партнер, если люди намерены жить вместе: в таком случае просто необходимо знать, совместимы они или нет. Астропсихолог Валентина Виттрок назвала пары, которые подходят друг другу по знаку Зодиака, пишет ТСН.

Овны и Рыбы. Единство и борьба противоположностей

Читайте такжеЧетырем знакам Зодиака крупно повезет в июле - астрологиНесмотря на внешнюю несовместимость представители этих двух знаков идеально подходят друг другу – их союз можно охарактеризовать философским понятием "единство и борьба противоположностей". Один знак дополняет другой в том, чего ему не хватает: Овны – смелые, решительные, активные, шумные, оптимистичные, с высокой – а порой и завышенной – самооценкой. Рыбы – скромные, тихие, пугливые, предпочитающие не действовать, а мечтать и витать в облаках, страдающие от неуверенности в себе и своих силах. Овен подталкивает Рыб к решительным поступкам, а они в свою очередь учат своих партнеров чувству такта и умению адекватно – а не чрезмерно – реагировать на ситуации.

Телец и Рак. Близнецы-братья

Тельца и Рака объединяет общность мировоззрения. Оба знака одинаково ценят семейные ценности и обожают домашний – и не только – комфорт, качественные вещи, вкусную еду и хороший секс. Они не очень любят путешествовать, поэтому с удовольствием могут вдвоем лежать на диване перед телевизором и смотреть любимые сериалы или читать книги. Более чувственный Телец может изменять Раку, но последний смотрит на походы налево сквозь пальцы: он слишком ценит "плюсы" этого союза, чтобы жертвовать ими из-за одного-единственного "минуса".

Близнецы и Весы. Полная гармония

Читайте такжеИзвестный астролог назвал знаки Зодиака, у которых в июле начнется белая полосаМожно сказать, что союз Близнецов и Весов – самый гармоничный из всех, какие только возможны в зодиакальном круге. Вполне возможно, что секрет их совместимости кроется в их двойственности: представителям других знаков Зодиака трудно общаться с теми, в ком одновременно уживается два человека, а Близнецы и Весы понимают друг друга с полслова. Даже разница в темпераментах идет им на пользу: Весы уравновешивают вспыльчивость и эмоциональность Близнецов, а они в свою очередь вносят "огонек" в размеренную и скучноватую жизнь партнера. Они могут найти общий язык в любой ситуации – договориться, даже если изначально смотрели на него по-разному. Оба обожают вечеринки, вернисажи, оперные спектакли и концерты классической музыки, на которых обожают блистать, и им это удается. Их больное место – общие деньги: оба любят их тратить сами, но обижаются, когда это делает другой, поэтому все время напоминают ему об экономии.

Лев и Стрелец. "Одна, но пламенная страсть"

Лев и Стрелец – два огненных знака, которые идеально подходят друг другу. Их объединяет тяга к свободе: оба не терпят никаких уз и обязательств, и, как коты, хотят гулять сами по себе. Если их в этой возможности ограничить, они как минимум будут недовольны, а как максимум могут и сбежать. Но в союзе с таким же свободолюбивым человеком чувствуют себя великолепно, потому что никто не покушается на их свободу и они чувствуют себя вольготно – а что может быть лучшей основой для общения?

Дева и Козерог. Брак по расчету

Если говорить о браке по расчету, то это прежде всего союз Девы и Козерога. Два самых трезвомыслящих, практичных и расчетливых знака Зодиака именно на этих присущих им качествах и строят свои отношения. Оба являются трудоголиками, умеют ставить реальные цели и знают, как их достичь, просчитывают каждый свой шаг и его возможные последствия. Деву и Козерога также объединяют такие качества, как низкая эмоциональность, страсть к чистоте и порядку, когда все предметы находятся на своих местах и их поиск не составляет никакого труда. Так что расчет, положенный в основу такого брака, абсолютно правильный, а значит, и сам союз – обещает быть счастливым.

Скорпион и Водолей

Решив, что эти два знака тоже могут составить прекрасную пару, вы ошибетесь. Скорпион и Водолей – два уникальных знака, которые в силу своих особенностей могут подойти всем и одновременно никому, поэтому решать, кто составит им пару, нужно в каждом конкретном случае. Нельзя сказать, что представители Скорпиона или Водолея умеют подстраиваться под других, скорее, наоборот, – они являются своеобразным призом, от которого в силу и привлекательности не откажется ни один другой знак. Правда, жить с ними в результате может оказаться не так уж просто, но это уже совсем другая история.

Впрочем, по мнению Валентины Виттрок, все вышесказанное – общие правила, которые могут и не сработать. Необходимо учитывать множество иных факторов – расположение тех или иных планет в домах гороскопа потенциальных мужа и жены, особенно это касается того, где находится Венера и Луна. И тогда, возможно, прекрасной парой окажутся представители тех знаков Зодиака, которые принято считать несовместимыми. Тем, кто хочет точно знать, подходит ли ему любимый человек для долгой совместной жизни, стоит обратиться к профессиональному астрологу – он составит натальную карту, которая учтет все нюансы и особенности. Кстати, в Индии так и делают – там без заранее составленных гороскопов под венец не идут.

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