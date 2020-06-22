Астрологи составили рейтинг лучших мужей по знаку Зодиака

Мужчина-Весы — настоящий эстет с прирожденной тягой к прекрасному.

Муж — это надежная опора всей семьи. Однако не все мужчины заточены под брак. Предлагаем узнать, какими бывают мужья по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

3 место — Лев

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Мужчина-Лев занимает высокое место в хит-параде самых лучших мужей. А все потому, что ему нужна семья в качестве мощного мотиватора для счастливой и успешной жизни. Лев очень амбициозен и всегда достигает своих целей, но с правильной женой и детьми он добивается желаемого намного быстрее, потому что желает обеспечить свою семью самым лучшим. Лев — настоящий семьянин, который ценит честность и искренность в браке.

2 место — Телец

Мужчина-Телец — самый стабильный и верный мужчина. Он больше других представителей Зодиака подходит на роль идеального семьянина. Прежде чем сделать предложение, он обдумает все до мелочей, поэтому решение будет взвешенным, а брак — счастливым. В жены выбирает надежную спутницу, которая отличается спокойным и мягким характером. Вспышки страсти, эмоциональные выяснения отношений и прочие сюрпризы могут заставить Тельца отступиться от своих принципов и развестись.

1 место — Весы

Мужчина-Весы — настоящий эстет с прирожденной тягой к прекрасному. У него должна быть самая красивая жена, самые красивые дети, самый красивый дом. И он не скупится, чтобы добиться всего этого. Он будет красиво ухаживать и баловать свою любимую даже спустя 10 лет совместной жизни. Любовь и семья для него — самая важная составляющая в жизни. Правда, он очень долго решается на первый шаг, но если женщина будет терпелива, то получит самого лучшего мужчину, мужа и отца.

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