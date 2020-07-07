Составлен топ-3 лучших мужей по знаку Зодиака

"Золото" рейтинга досталось мужчине-Льву.

Звезды имеют влияние на людей больше, чем мы думаем на самом деле, утверждают астрологи. Так и при выборе мужа не стоит забывать о влиянии планет.

Кто лучший муж по знаку Зодиака, пишет "Сегодня".

Читайте такжеТрем знакам Зодиака астролог Павел Глоба обещает невероятный успех на этой неделе

1 место — Дева

Эти мужья умные, воспитанные и хороши собой. Они отлично зарабатывают, готовят и не брезгуют уборкой в доме. Мужья этого знака Зодиака являются надежными партнерами, которые не предадут вас, они будут всегда внимательными и нежными, лучшими любовниками и при этом надежными друзьями.

2 место — Лев

Львы надежные мужья, которые будут подражать отцовским отношениям – заботливые, нежные, понимающие. Они женятся обязательно на красавицах, а потом их опекают и во всем помогают, балуют. Но это все не просто так – вам необходимо будет постоянно восхищаться Львами и восхвалять его, ведь без этого он чахнет, как цветок без воды.

3 место — Козерог

Мужчины-Козероги очень хороши и обладают всеми главными достоинствами: умны, честны, хороши собой, обаятельные и добрые. Поэтому, чтобы его заполучить, необходимо будет избавиться от всех конкуренток. Ну и, конечно же, необходимо будет еще хорошенько поработать над тем, чтобы он еще захотел жениться. А если вам этого уже удалось добиться, тогда вам очень повезло.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым июль приготовил опасные соблазны.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram