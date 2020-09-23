Козероги - это очень серьезные и ответственные люди. Им нравится спокойная и стабильная жизнь. Они не любят сюрпризы.

Знак Зодиака Козерог отличается большим упорством, трудолюбием, любовью к порядку и дисциплине. Это люди с очень твердым характером. Часто в своей жизни они сталкиваются с трудными испытаниями, с которыми успешно справляются. Козерог постоянно стремится к идеалу, он никогда не бывает доволен средним результатом. К любому труду подходит педантично. По натуре Козероги – меланхолики. Они очень расстраиваются, если их планы не исполняются. Это крайне ответственные люди, требовательные к себе и к окружающим. Козерог может стать как лидером коллектива, так и изгоем. В любом случае без внимания он остается редко.

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Любовная совместимость Козерога

Козерог – очень осторожный человек. Он долго привыкает к другим и учится доверять постепенно. Ему не свойственны частые влюбленности и ранние браки. При знакомстве Козерог может показаться холодным и бесчувственным человеком. Но сблизившись с ним, вы поймёте, что его сердце полно любви и заботы. В отношениях Козероги непростые люди. Они очень упрямые и принципиальные. Имеют свое мнение по любому вопросу. Знак Зодиака Козерог известен своей консервативностью и нелюбовью к переменам. Тихая семейная жизнь идеально им подходит. У Козерога дома всегда чистота и порядок, холодильник полон еды. Это лучшие родители среди всех знаков Зодиака. Они не очень романтичные, но ценят упорство и силу духа.

Высокая совместимость у Козерога с Тельцом, Девой, Скорпионом, Рыбой. Союз Козерогов и Тельцов – это крепкий, надежный, стабильный брак. Их объединяет стремление к спокойной жизни, рациональность и трудолюбие. Козероги и Девы одинаково дисциплинированные, стойкие и уравновешенные. Их реалистичный подход к жизни позволяет успешно вести совместные дела. Брак между Козерогом и Скорпионом сложится удачно. Они ценят верность и честность. Вместе они добьются чего угодно. Совместимость Козерога и Рыб считается довольно высокой несмотря на разные идеалы. Вместе они чувствуют себя защищенными и уверенными в будущем. Хорошая совместимость у Козерогов с представителями своего знака – в такой паре будет мало и романтики, и скандалов.

Низкая совместимость по гороскопу у Козерога с Близнецами и Стрельцом. Первый союз считается неудачным из-за инфантильности, спонтанности и безответственности Близнецов. Это не одобрит Козерог, ищущий спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Отношения со Стрельцом также могут не сложиться: он постоянно ищет приключений и новых впечатлений, строит невероятные планы. Однако Козерог может построить счастливую пару с этими знаками, если сможет приобщиться к их интересам.

Как дружат Козероги

Козерог очень часто является трудоголиком и семьянином, из-за чего времени на друзей у него практически нет. Люди этого знака точно не будут ходить на тусовки и дискотеки. Им чужды развязная жизнь и активные развлечения. Друзей у Козерога обычно очень мало, но все они преданы ему.

Читайте такжеЛьвы в любви, дружбе и бизнесе - гороскоп совместимостиОн редко делает первый шаг, не любит навязываться и привлекать к себе внимание, ему не нравятся комплименты и неожиданные сюрпризы. Зато в сложной жизненной ситуации люди знака Козерог первые приходят на помощь.

С малознакомыми людьми они необщительные, но в беседе с другом умеют ободрить и поддерживают разговор на любую тему. Лучшая совместимость в дружбе у Козерога с такими знаками:

Телец;

Дева;

Весы;

Скорпион;

Козерог.

Работа и карьера Козерога

Козерог – самый трудолюбивый, ответственный, напористый, аккуратный знак Зодиака. Он легко справляется с трудными задачами и большим объемом работы. Ему свойственны усидчивость и полное погружение в своё дело. Козерога можно встретить в бухгалтерии, судопроизводстве, науке, промышленности. Он предпочитает стабильную и спокойную работу. Козероги очень любят природу и животных. Они с удовольствием работают фермерами, ветеринарами, садоводами. Женщины-Козероги – это прекрасные повара, финансисты, кассиры, администраторы. Мужчины этого знака часто достигают успеха в спорте, инженерии, столярном деле, программировании. Козерогам не по душе работа в большом коллективе и постоянное общение с коллегами. Они редко достигают успеха в творческих профессиях.

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Автор: Екатерина Пулатова