Козерог, Овен и Лев: составлен рейтинг самых целеустремленных знаков Зодиака

Возглавил рейтинг Козерог.

Есть такие знаки Зодиака, которых не сломить. Они прут по жизни, как танк, сметая все преграды на своем пути.

И сила их заключается не в физическом преимуществе, а в том, что мы называем железной силой воли, пишет MixNews.

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1 место — Козерог

Главные характеристики этого знака Зодиака — терпение и рациональность. Что бы ни случилось, Козерог никогда не растеряет свое умение адекватно оценивать ситуацию и делать правильные выводы. Этот знак не полагается на удачу и уверен, что все в его руках. Козерог знает свои сильные и слабые стороны, так что никогда не действует наобум, а всегда наверняка. У представителей этого знака несгибаемая сила воли.

2 место — Овен

Овен — практически Козерог, за тем исключением, что этот знак Зодиака слишком эмоционален и азартен. Именно из-за своей вспыльчивости и любви к риску он и уступил место на пьедестале рассудительному Козерогу. Кредо классического Овна — "Быстрее. Выше. Сильнее", так что его жизнь чем-то напоминает соревнование. Если Овен научится вести более рационально, то его сила воли наконец начнет приносить долгожданные плоды.

3 место — Лев

Сила Льва не в рассудительности, как у Козерога, и не в желании всегда быть первым, как у Овна, а в умении производить впечатление. Именно среди классических Львов так много людей, которые предпочитают казаться, а не быть, но это, на удивление, им только на руку. Этот знак Зодиака умеет пустить пыль в глаза и продемонстрировать, что у него железная сила воли, лидерские навыки и вообще все под контролем. И если окружающие верят — это, как ни странно, работает.

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