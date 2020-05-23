Близится коридор затмений: что это такое и как повлияет на знаки Зодиака

Солнечные и Лунные затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека, отмечает астролог.

Солнечные и Лунные затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека. В астрологии затмения – один из методов прогнозирования ключевых этапов в жизни человека.

Об этом УНИАН рассказала астролог Марина Скади.

В чем особенность лунных и солнечных затмений

Эффект затмения обычно длится около 6 месяцев, до следующего сезона затмений. Но влияние затмения, темы, затронутые затмением и ситуации с ним связанные, могут развиваться в течение многих лет до следующего затмения того же цикла Сароса. Сарос – значит повторение, определенный интервал времени.

Работа с затмениями – это работа с моментом рождения семьи затмений. Каждый человек имеет свой гороскоп рождения, по которому мы можем судить о его личности, наклонностях, каких-то событиях его жизни. Также и у каждой семьи затмений есть свой гороскоп рождения. И по нему мы можем узнать о характере затмений, о качествах тех событий, которые оно принесет. Людей, которые родились в цикле Сароса (в коридор затмений), нельзя оценивать как всех остальных.

Читайте такжеАстрологи назвали самых привлекательных женщин по знаку ЗодиакаЕсть небольшой процент людей, рожденных в коридор затмений (в году бывает 2 сезона затмений, в которых по 2 – 3 затмения).

Затмения оказывают значимое воздействие на мировые события и в особенности, на мировых лидеров, власть имущих людей. О серьезном влиянии затмения на жизнь конкретного человека можно говорить лишь тогда, когда оно активизирует планеты или дома его гороскопа. Но всеобщее нарастающее напряжение вблизи дат затмений и в сам коридор затмений, заметят все, тем более, этим летом будет три затмения: 5 июня, 21 июня и 5 июля. Зная сезоны и даты затмений, мы можем более осознанно относиться к событиям нашей жизни и жизни наших близких. В эти периоды следует внимательно отслеживать все происходящие ситуации, встречи и новые идеи. Все то, что входит в нашу жизнь в сезон затмений, становится частью нашей жизни на длительный период.

Солнечные и Лунные затмения влияют на нас неодинаково. Лунное затмение длится в течение нескольких часов, в то время как Солнечное затмение продолжается всего несколько минут из-за гораздо меньшего размера лунной тени. Солнечные затмения более внешние, имеющие дело с событиями вокруг человека, а Лунные затмения более эмоциональные и внутренние – это размышления о личном. Солнечные затмения происходят в новолуния, стимулируют кризис в сознании, меняют наши внутренние установки, приносят события, обусловленные внешними обстоятельствами. Солнце символизирует Дух, волю, творческие энергии, дает импульс к развитию. Также, Солнце дает возможность осознания прошлого опыта. Новолуние – это начало нового этапа развития, т.е. Солнечное затмение открывает новый жизненный цикл. В отличие от Солнечного затмения, Лунное – это завершение какого-то этапа в нашей жизни. Солнце и Луна находятся в оппозиции, это условие полнолуния. Лунное затмение – это время максимальной освещенности, проявления вопросов и проблем. Это кризис, в результате которого что-то будет кардинально изменено или отброшено. Тайное может стать явным, информация распространяется мгновенно, становясь достоянием общественности. Оно приводит в исполнение долгосрочные проекты и задачи.

Лунное затмение 5 июня

Полутеневое Лунное затмение 5 июня в 22:25 по киевскому времени в Стрельце на Южном Узле, включает неосознанные потребности прошлого которое начинает сезон затмений лета 2020 серии Сароса 4N. Рождение этой семьи затмений было 25 мая 1389 г на Северном полюсе. Окончание этого цикла будет 29 июня 2633 г. Предыдущие затмения этой серии Сароса были в мае – июне 2002 года. Отличительные черты этого семейства затмений – иллюзии, особенно в материальных и денежных вопросах – соединение Венеры и Нептуна в Тельце. Способствует полной неразберихе в эмоциональной сфере, целиком поглощающей душу и чувства. Люди неправильно оценивают свои силы и ситуации, склонны к необдуманным тратам и поступкам. Оторванность от реальности, идеализм, романтизм, мечтательность приводят к непрактичным действиям. Но это может быть продуктивный период для творческих людей, т.к. соединение Венеры и ее высшей октавы – Нептуна, дает большое воображение, и вдохновение; глубокие и высокие состояния сознания, стремление к прекрасному во всех формах. Квиконс от Юпитера к соединению Юпитера с Северным Узлом в Тельце приносит сдерживающие обстоятельства, пробуждает комплекс неполноценности, это ситуации – шаг вперед и два назад, но и поиск конструктивных действий. Плутон в соединении с Северным узлом в Тельце указывает на необходимость трансформации, особенно в финансовой сфере, указывает на кризис в экономической и политической системе. Этот аспект открывает просто безграничные возможности для преобразований, затмения этой серии Сароса повлечет за собой изменения в мировой экономике, что отразится на жизни каждого человека.

Солнечное затмение 21 июня

21 июня в кардинальной точке – 0 Рака, в день летнего солнцестояния, в 09:40 по киевскому времени, произойдет Кольцевое Солнечное затмение на Северном Узле, которое включает осознанное стремление к новому, побуждает к самосовершенствованию. Кольцевое затмение влияет на мировые события, на коллектив. Связаны с вовлечением человека в определенные группы, сообщества. Более того, огромную силу сегодняшнему дню придает летнее Солнцестояние – переход Солнца в знак Рака в 00:44 по киевскому времени. Солнце поднимается на самую высокую точку над Землей, этот день знаменует начало астрономического лета. День Летнего Солнцестояния – День Силы, несет в себе увеличение целительных способностей трав и воды. Это кульминация жизненной энергии, поэтому все традиции и обряды, связаны с главными её элементами: огнём, водой и травами. В День Летнего Солнцестояния, закладывается фон событий, на ближайшие пол года. Также и коридор затмений, на который приходится Солнцестояние, также включает темы на ближайшие пол года – до следующего сезона затмений. Солнечное затмение 21 июня будет иметь глобальное влияние, отразится на мировых экономических и политических событиях.

Лунное затмение 5 июля

Читайте такжеАстрологи рассказали, женщин каких знаков Зодиака сложнее всего завоевать5 июля в 7:30 утра по киевскому времени наступает Полутеневое Лунное затмение в Козероге, что даст активное развитие тем делам, которые начаты 21 июня. Затмение 5 июля закрывает коридор летних затмений. Затмения – это индикатор перемен. Они нарушают привычный ход вещей, ускоряют текущие процессы и могут развернуть дела в новом направлении. Все, что случается в этот период, уже нельзя изменить, и каждый получает то, что заслуживает. Больше всего в период перемен страдают те, кто не хочет меняться. Перемены для многих из нас – это нечто неудобное, то, что хочется отложить на потом. Эта инертность проявляется не только на личном уровне, но и на уровне социальном, а также в экономических, в международных отношениях. Если человек предпочитает оставаться в своей зоне комфорта, то «волшебный пендель» в затмение он получит намного сильнее, чем тот человек, который принимает изменения и смело идет им навстречу. Периоды затмений провоцируют разрыв шаблонов и придают событиям динамику.

Месяц с 5 июня по 5 июля был сложным для всех, но жизнь продолжается и нужно адаптироваться к новым условиям. Эти затмения принесут мировые события, которые отразятся на жизни каждого из нас. Определите области, которые получили наиболее сильное влияние в этот сезон затмений. Именно в этих сферах начинается ваш новый жизненный этап. Даже если события носили негативный характере, они нужны были для перезагрузки, для того, чтобы вывести вас из застоя

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Овен

Овнам, следует быть особенно осторожными в период с 14 по 21 июня. Склонность пренебрегать чувствами и интересами окружающих, препятствует реализации ваших серьезных и амбициозных целей. В этот сезон затмений вы получаете определенные уроки, касающиеся партнерства и коллективной работы. Если вы сможете это осознать и направить свою активность и целеустремленность на взаимовыгодное сотрудничество с другими людьми, то обстоятельства сложатся благоприятно для достижения ваших самых смелых целей после завершения летнего сезона затмений. Если вы давно собирались заняться воплощением в жизнь какого-нибудь проекта, то в этот коридор затмений, в вашей жизни появятся люди, возможно из прошлого, и вы получите ресурсы, необходимые для начала его реализации. Главное, чтобы цель, которую вы перед собой поставите, не стала самоцелью.

Для Тельцов этот сезон затмений принесет необходимость привести в порядок свои хозяйственные и финансовые дела. Придется пройти некоторые кармические уроки, связанные с партнерством и деньгами. События прошлого напомнят о себе, возможна некая плата, в лучшем случае это проявится в виде потери некоторого количества денег. Если поломалась новая вещь или техника – не расстраивайтесь, поблагодарите Вселенную, что плату взяли именно так. По возможности, займитесь благотворительностью, это будет хорошая проработка без потерь. Некоторые Тельцы будут находиться в сложных эмоциональных состояниях, возникнет необходимость пересмотреть существующие личные и деловые отношения. Но уже вскоре после окончания летнего сезона затмений, это избавление от изживших себя отношений, даст ощущение свободы, что поможет возродиться к новой жизни, встать на духовный путь развития.

Близнецы

Активизируются личные вопросы, поводов для радости не много, но это период внутренней работы, после чего последует изменение на внешнем уровне. Все зависит от готовности работать над собой, со своими внутренними блоками и страхами. Возможны очень сильные эмоции в отношении личных и деловых взаимоотношений и денег. Затмение 5 июня происходит на фоне ретроградной Венеры, что может принести Близнецам неожиданное желание возобновить давние взаимоотношения. Но здесь придется сделать работу над ошибками и учесть прошлый негативный опыт, придется говорить о том, что не очень приятно. Если вы к этому готовы – результат вас удовлетворит, главное не ограничивайтесь поверхностными разговорами и знаниями, углубляйтесь в темы и не совершайте поспешных действий (затмение проходит на напряженном аспекте Солнца и Марса), что часто дает потерю сил и энергии из-за хаотичных действий.

Рак

Сильнее всего почувствуют затмение представители знака Рака. Этот сезон затмений представляет всем равные возможности для развития и выбора. Но то, как человек использует эти возможности, зависит от его волевых качеств. Представителей знака Рака затмение 21 июня подталкивает к реализации того, что приходит из прошлого. Вы становитесь очень чувствительными к словам и интонации, с которой они произносятся. На первый план выходит интуитивное восприятие информации, т.е. вы чувствуете, что стоит за теми или иными высказываниями. Воображение может разыграться и настроить множество картин, как положительного, так и отрицательного толка, поэтому, старайтесь все-таки ориентироваться на логику, не совершать действия под влиянием эмоций. Для представителей знака Рака начинается период кардинальных перемен, который будет продолжаться до следующего сезона затмений – до 30 ноября 2020.

Лев

Для Львов этот сезон затмений пройдет относительно спокойно - кардинальных перемен не принесет, но акценты расставит. Затмения несут в себе определенный заряд, связанные с теми или иными общественными процессами, а публичные люди, политики, являются средством их выражения. Поэтому, если Вы относитесь к ним, то летний период затмений затронет вас намного сильнее, чем обычного человека.

Дева

Для Дев это период активной интеллектуальной деятельности, и как следствие, умственного переутомления. При правильном использовании своих личных и временных ресурсов, вы способны к передовым преобразованиям производства, эффективному ведению дел и взаимовыгодным отношениям с партнерами. Важно вовремя среагировать на неожиданное поступление информации и использовать ее с пользой. Не исключен внезапный поворот событий, многое в первой половине июня проходит не так, как вы задумали. Важен положительный настрой, т.к негативное отношение к происходящим событиям, усугубит положение дел, а способность извлекать из происходящего ценные уроки, предоставит новые возможности.

Весы

Для Весов вторая половина июня принесет различные препятствия. Представителей знака Весы чаще, чем обычно, посещают мрачные мысли и, в большинстве случаев, возникающие препятствия и ограничения появляются из-за ваших настроений и неуверенности. Очень полезными в этот период затмений будут техники избавления от негативных мыслей. Постарайтесь очистить разум, устраните сомнения в себе, помогите партнеру разобраться в его чувствах и тогда вы поймете, что у вас есть все для совместного светлого будущего. В этот сезон затмений Венера, управитель знака Весов, в фазе ретроградности, что еще больше угнетает. Но, если вы не можете повлиять на обстоятельства, измените к ним свое отношение к происходящему. Только очищение сознания, избавление от внутренних блоков, от всего старого и бесперспективного, поможет открыть возможности для реализации замыслов.

Скорпион

Этот сезон затмений несет в себе огромный потенциал для духовного осознания и расширения, дает возможности культурного и творческого развития. Особого влияния летние затмения не оказывают на представителей знака Скорпиона, но могут произойти важные перемены в жизни под влиянием крупномасштабных политических, экономических или природных событий. С точки зрения финансовой сферы, следует избегать любых нечестных манипуляций, махинаций.

Стрелец

Напряженный период для представителей знака Стрельца – придется делать сложный выбор, от чего-то отказываться, что-то терять, для того чтобы получить новые возможности. Многие оказываются под давлением со стороны структур власти, из-за воздействия крупномасштабных политических или природных потрясений меняется ваш привычный жизненный уклад. Стрельцы, склонны завершать и освобождаться от сдерживающих их партнеров. В результате многие представители этого знака получают преимущества и возможности для личного развития. Но все же, подождите, когда сезон летних затмений закончится, и тогда вы сможете принять верное решение и расширить свои перспективы.

Козерог

Для Козерогов вторая половина июня достаточно сложная, кульминация событий, завершение многих тем, закрытие вопросов. Ваш знак Зодиака характеризует социальную жизнь, структуру, власть, нормы и правила. В вопросах социального статуса и в сфере карьеры многих ждут изменения. Неблагоприятный период для деловой сферы, сопровождающийся повышенной конфликтностью, столкновениями из-за идей и мнений. В вас просыпается дух противоречия, вы склонны произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Но если вы сможете обуздать свою самонадеянность, то найдется немало точек соприкосновения с партнерами и начальством. Творческая работа дается вам с трудом, поэтому, подождите, пока период затмений закончится, прежде чем предпринимать какие-либо реальные действия.

Водолей

Этот период затмений покажет вам ценность брака и личных отношений. Возможно запутанное финансовое состояние, связанное с делами супруга или партнера. Это трудный период, сопровождаемый психологической ломкой, внутренним кризисом, переживаниями и разочарованиями. Тем не менее, эти состояния дают начало нового этапа в жизни, который начинается с некоторыми потерями. Но это необходимо, чтобы освободить место для нового и перспективного.

Рыбы

Представители знака Рыб склонны к фанатизму, психологически перегружены своими иллюзиями, из-за чего можете не обращать внимание, на действительно важные детали. Многие оторваны от реальной действительности, сложности случаются из-за неумения или нежелания считаться со сложившимися обстоятельствами. Возможно, это происходит из-за сомнений в себе, занижения самооценки. Но в этот период затмений у вас появляется избытой психической энергии, Марс движется по вашему знаку, дает вам сильную психическую притягательную силу, поэтому вы способны сделать, действительно, переворот в своей жизни, выйти на новый социальный уровень, но для этого нужно работать, сконцентрироваться и действовать. Будьте смелее, заявляйте о своих правах, демонстрируйте свое желание работать и взаимодействовать с людьми и тогда это приведет к заметным результатам. Старайтесь не употреблять алкоголь и средства, меняющие сознание, иначе это приведет к непрактичным действиям и деятельность пойдет не по тому руслу.

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