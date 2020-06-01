Коридор затмений в июне: какие перемены ждут нас в первый месяц лета

В 2020 году коридор затмений будет с 5 июня по 21 июня.

Коридор затмений — это достаточно опасное время, которое наполнено негативной энергией затмений. Коридоры затмений обычно включают в себя несколько взаимосвязанных и близко лежащих друг к другу затмений.

В 2020 году такой коридор будет с 5 июня по 21 июня. В июне нас ожидает целых два затмения: 5 июня — неполное лунное в Стрельце, 21 июня — кольцевое солнечное в Раке. Оба они будут как всегда опасными и непредсказуемыми. Созданный коридор затмений станет одним из самых неблагоприятных периодов в 2020 году, пишет slovofrazа.

Что происходит в коридор затмений

В июне все наши поступки будут иметь особые последствия. Отрицательные мотивы будут создавать в два раза больше негатива, необдуманные поступки — в два раза больше проблем. В коридор затмений вскрываются старые раны, старые проблемы становятся очевидными и требуют внимания.

Читайте также﻿Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждет успех на любовном фронте в начале июняЕсть и позитивные моменты. Например, в коридор затмений можно исправить ошибки прошлого или понять суть и причины того, что происходило когда-то ранее. Это очень важный период, который открывает тайны. Чтобы что-то изменить, нужно сначала принять проблему как данное, перестать убегать от нее. Например, если вы не можете найти любовь, стоит сначала задать вопрос, что этому мешает, не нужно ли сначала устранить негатив из другой сферы жизни.

Любовь и отношения в июне

Приготовьтесь к тому, что придется либо принимать людей такими, какие они есть, либо отпускать их, расставаться с ними. В подобное время это будет наилучшей стратегией, потому что выяснять отношения астрологи не рекомендуют. Ссоры и конфликты будут крайне неприятными, а находить компромиссы станет очень сложно.

В это время нужно прощать людей. Порой это требует большой смелости, но лучше победить негативные эмоции, избавиться от злости и обиды. В отношениях с близкими и друзьями понадобится больше честности и искренности.

Дом и домашние дела в июне

С 5 по 21 июня необходимо очистить дом от старых и ненужных вещей. В коридор затмений нельзя окружать себя тем, что вас раздражает, старыми вещами, которые притягивают только отрицательную энергетику.

В этот период астрологи советуют создавать дома благоприятную атмосферу при помощи уборки. Самое главное — поддерживать чистоту на протяжении всего месяца. Домашние дела будут прекрасным способом сбежать от других проблем в жизни. Если будет грустно — попробуйте заняться уборкой. Если наскучить окружающая обстановка, смените ее перестановкой мебели.

Работа и финансы с 5 по 21 июня

Этот коридор затмений будет очень опасным для людей, которые финансово активны. Любые дорогостоящие приобретения лучше передвинуть на потом. Велика вероятность того, что вы совершите ошибку, о которой будете жалеть. Это произойдет не сразу, поэтому, возможно, вернуть купленный товар или поменять уже не получится.

Также в июне ожидаются многочисленные проблемы юридического характера. Астрологи не советуют заниматься их решением, если на то нет необходимости. Также стоит быть осторожнее, чтобы не нарушить ненароком закон. Нужно опасаться превышения скорости на дорогах и не забывать платить вовремя по счетам.

Настроение и здоровье в коридор затмений

В этот период закладывается новый цикл событий. Может происходить много интересного, что воодушевит или расстроит вас. Главное — не бросаться словами зря и не настраиваться на негативный лад заранее. В конечном итоге все равно многое решает ваш оптимизм (или пессимизм, все зависит от баланса между ними).

В сфере здоровья не исключены проблемы. Коридор затмений негативно влияет на людей с хроническими заболеваниями, а также на тех, кто метеозависим. Очень важно следить за самочувствием и не переутомляться эти две с лишним недели.

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