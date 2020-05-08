Затишье перед коридором затмений: астролог рассказал о еще одном грядущем кризисе

До июня, когда начнется коридор затмений, число конфликтов и волнующих негативных событий в Украине и в мире будет минимальным.

В марте-апреле 2020 года украинцы находились под влиянием неблагоприятной конфигурации планет, в частности, влияния Урана. Это порождало много беспокойства, даже паники, но сейчас в мае астрологическая ситуация такова, волнения и форс-мажор уходят. И до июня, когда начнется коридор затмений, число конфликтов и волнующих негативных событий в Украине и в мире будет минимальным.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил астролог Виталий Бердник.

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"Самые напряженные моменты, порожденные астрологической ситуацией, были вероятнее в марте-апреле, когда была соответствующая конфигурация планет. Но это уже прошло. Предыдущая неделя, 27 апреля-3 мая, была пиком плохих настроений. Это было следствие соединений транзита планеты Уран, и сейчас это уже идет сглаживание, штиль, нормализация обстановки", - говорит астролог.

Астролог отмечает, что планеты начали переходить в ретро-движение.

"Я бы сказал, что сейчас, в мае, наступило самое спокойное время в 2020 году, которое завершится ближе к первому июньскому затмению – ожидается 3 затмения, 2 лунных и одно солнечное", - говорит он.

По словам астролога, планеты начали переходить в ретро-движение. С 13 июня это начнется с планеты Венера, а это всегда чревато переоценкой перспектив, возвращением не решенных проблем. А в июне будет сразу пять ретроградных планет, поэтому будут преобладать процессы торможения.

"Отмечу, что затмение июня приносит продолжение перемен, и, прежде всего, это эмоциональная волна, которая действует на психику людей. 2020 год – это год Луны, это не столько год свершений и действий, сколько год переживаний", - рассказал астролог.