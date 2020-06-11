Кольцевое солнечное затмение 21 июня: в чем особенность и чем оно опасно

21 июня нас ожидает так называемое кольцевое затмение, которому суждено пройти в знаке Рака.

Астрологи называют затмения одними из самых опасных небесных явлений. 21 июня нас ждет солнечное затмение, которое будет иметь и положительные и отрицательные стороны, пишет slovofraza.

Каким будет затмение 21 июня

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака в конце недели ждет солидная прибыль - астролог21 июня нас ожидает так называемое кольцевое затмение, которому суждено пройти в Знаке Рака. Кольцевым оно называется, потому что Луна полностью войдет в диск Солнца, но не закроет свет нашего светила. Астрологи считают, что в подобные периоды можно легко обнулить негативную энергетику, накопленную ранее. Это значит, что всё то негативное в нашей душе, что накопилось за зиму и весну непростого 2020 года, может испариться в одночасье. В этот день можно избавиться от переживаний, неудач и всего накопленного мусора в нашем сердце.

Опасности солнечного затмения 21 июня

В этот день проснутся главные пороки и слабости всех Знаков Зодиака, обострится недопонимание между людьми. Окружающие могут очень легко выходить из себя, поэтому лучше общаться без претензий. Астрологи советуют не начинать сверхважных дел 21 числа, потому что они могут сорваться и привести к разочарованию.

Это будет кольцевое затмение в Знаке Рака. Кольцевым оно называется, потому что Луна будет как бы окружена кольцом света от Солнца. Она не сможет закрыть наше светило полностью. Это означает, что опасности будут скрытыми, не до конца понятными и ожидаемыми.

Вполне возможно, что между людьми будут появляться странные конфликты, причем многие из них окажутся очень неожиданными и на первый взгляд уже давным-давно разрешенными. 21 июня и в ближайшие пару дней после затмения астрологи советуют не выяснять отношений. Любую неразбериху и проблемы лучше оставлять без внимания.

Также полезно перестать критиковать окружающих людей. Если, наоборот, поднимать друг другу настроение, старт ретро-Меркурия будет более стабильным и приятным. Старайтесь больше веселиться и развлекаться в этот воскресный день, но в привычной и спокойной домашней обстановке.

Как обнулить негативную энергию года

Данное затмение откроет так называемый канал сброса. Он будет работать только в том случае, если вы найдете время для уединения. Пребывание Луны и Солнца в Раке говорит о том, что общение с людьми может приносить проблемы. Это значит, что уединение пойдет всем на пользу, ведь так можно будет минимизировать вероятность неурядиц в любви и дружбе.

Канал сброса откроется уже с утра этого дня, поэтому очень важно с самого начала дня заниматься чем-то личным, не вторгаясь в чужое личное пространство и не впуская никого в свое. Это будет воскресенье, поэтому большинство людей ждет выходной день. Лучше всего сфокусировать внимание и мысли на себе — на своих переживаниях, проблемах и нуждах. Важно провести этот день так, как удобно и как нравится лично вам.

Она поможет вам повысить свою энергетику и очиститься от негатива. Астрологи не советуют в этот день общаться с токсичными людьми, потому что они могут заразить вас отрицательными мыслями, что усугубит ваше положение и ухудшит настроение.

Также в этот день желательно отпустить обиды и научиться прощать людей. Это, пожалуй, самый важный совет астрологов. Эксперты советуют не копить в себе обид, потому что они лишь закрепляют и усиливают тот негатив, который был получен ранее.

Очень благоприятно на обнулении негативной энергии будет сказываться уборка в доме. Не нужно устраивать генеральную уборку на несколько часов. Достаточно просто навести порядок, а также выбросить лишний хлам. Именно он содержит в себе большое количество сомнительной и тяжелой энергии, которая тянет нас и наших близких ко дну.

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