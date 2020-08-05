Китайский гороскоп: все, что вы должны знать о себе

Он многое расскажет о вашей сущности.

Китайский гороскоп может много рассказать о вашей сущности. Не зря все мы родились в год какого-то животного.

Схожесть в характере все же есть, передает slovofraza.

Год Крысы (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Вы можете добиться успеха в карьере, но часто вам мешает вспыльчивость и критичность. Интересно, что вы очень страстные партнеры.

Год Быка (1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

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У этих людей сильный дух, поэтому трудности им ни по чем. При этом они требуют к себе уважения и почтения. В отношениях они являются стабильными и верными партнерами, но не всегда страстными и изобретательными.

Год Тигра (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Эти люди полностью отдаются своему партнеру. Тигры нередко становятся сильными лидерами и умеют мужественно преодолевать все трудности.

Год Кролика/Зайца (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Это очень добрые и ласковые люди, с которыми приятно находиться в одном обществе. Они стараются не вступать в конфликты и порой бывают очень сентиментальными.

Год Дракона (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Вы очень энергичны, умны и талантливы. Но иногда вас могут принимать за шумных и сверх эмоциональных людей. Также вы всегда ждете все самое лучшее как от самого себя, так и от окружающих.

Год Змеи (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Вам присущи мудрость и романтизм. При этом вы можете быть очень ревнивы. Также порой вам хочется побыть наедине с самим собой.

Год Лошади (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Вам вполне соответствует животное, в год которого вы родились. Потому что вы очень много работаете и счастливы от этого. В любви же вы бываете очень эмоциональны.

Год Козы (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Эти люди очень любят природу и искусство. Несмотря на то, что вы симпатичные и обаятельные, вы склонны к пессимизму.

Год Обезьяны (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

У вас есть магнетизм, который притягивает к вам людей. Вы очень сообразительны, но порой много говорите. При этом с карьерой у вас могут возникать проблемы, так как вы страдаете от рассеянности.

Год Петуха (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Вы очень искренне и поэтому у вас много друзей. Также вы всегда знаете что нужно для достижения собственных целей.

Год Собаки (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Эти люди заслуживают внимания за свою верность, честность и преданность. У них развиты творческие навыки, а еще — безграничное чувство справедливости. Для родных и близких они будут надежным тылом, а для чужих - неумолимыми.

Год Свиньи (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

У них очень развит интеллект, поэтому с ними всегда интересно иметь дело. Свиньи также обладают чувством юмора и остроумием.

Как сообщал УНИАН, четыре знака Зодиака получат в этом месяце солидную прибыль.

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