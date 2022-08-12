По словам астроэксперта, пока украинцы борются не только за свою победу, они защищают весь мир.

У известной украинской мольфарки Магдалены Мочиовски спросили, чем закончится война в Украине, жестоко и коварно развязанная Россией. Она убеждена, что нас, украинцев, ждет победа.

Такой прогноз карпатская мольфарка озвучила в интервью YouTube-каналу "Говорит великий Львов".

"Однозначно война закончится нашей победой, в нашу пользу. Война закончится таким образом, как это нужно украинскому народу. Мы вернем утраченные территории", - уверена Мочиовски.

По ее словам, мы сейчас защищаем весь мир от вторжения русской орды. Мольфарка говорит, что украинцы выйдут из этой войны, став еще сильнее.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз по войне и рассказала, как она завершится. Она говорит, что Украину ждет победа. Но, к сожалению, сроков этого радостного события таролог не озвучила.

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