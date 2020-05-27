Календарь свадеб на июнь 2020: наиболее удачные и неблагоприятные дни для бракосочетания

Лунный календарь подскажет молодоженам лучшие дни в первый летний месяц для того, чтобы пожениться.

Выбор даты свадьбы – это основа планирования будущего торжества. Каждой влюбленной паре хочется, чтобы день бракосочетания был удачным, а дата – красивой и символичной. Ведь выбор дня для бракосочетания является залогом семейного счастья будущей семьи.

Читайте такжеГороскоп на лето: какие знаки Зодиака ждет богатство, а кого - любовь

Считается, что Луна может изменить в ту или иную сторону не только свадьбу, но и всю жизнь. Выбрав самый благоприятный день для свадьбы, можно избежать некоторых неприятных моментов в браке, а также найти гармонию с собой и своим партнером.

Июнь считают благоприятным месяцем для свадьбы, что подтверждает статистика, указывающая на большое количество браков, заключаемых в этот период.

Лунный календарь подскажет молодоженам, когда лучше назначать день свадьбы в июне 2020 года, устраивать празднование с учетом пожеланий ночного светила, в частности, его удачное расположение, в том числе в зодиакальных созвездиях.

Благоприятные дни для свадьбы в июне 2020

Наиболее удачными днями для свадьбы в последний летний месяц, согласно лунному календарю, являются 1, 5, 21, 23, 26 и 28 августа. Допустимые числа для бракосочетания в августе 2020 года – 2-4, 6, 8, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29 и 30.

Неблагоприятные дни июня 2020-го для бракосочетания

Тем, кто решил пожениться в августе 2020 года следует учесть, что, с точки зрения лунного календаря, неудачными днями для заключения брака считаются 7, 9, 10, 16, 17 и 20 числа.

Как выбрать наиболее удачные дни для бракосочетания

В целом, если разобраться в лунном календаре подробно, то можно заметить, что астрологи советуют назначать бракосочетания на фазу растущей Луны.

Вместе с тем, убывающая Луна способна привнести даже в наиболее гармоничный союз ссоры и невзгоды, а возможно и спровоцировать раскол в отношениях.

Конечно, один лишь благоприятный день для брака не обещает счастливую семейную жизнь. Но есть дни, когда регистрация брака просто кодирует людей на будущую измену, вдовство или бездетность.

Когда лучше играть свадьбу по церковному календарю

Читайте такжеАстрологи назвали самые злые знаки Зодиака

Тем, кто живет по христианским обычаям, планировать свадьбы на 2020 год нужно с ориентиром на церковные уставы. Чтобы брак в 2020 году принес благополучие и счастье молодой паре, нужно обязательно учитывать определенные моменты.

В частности, не стоит выбирать для заключения брака дни, которые приходятся на пост (как однодневный, так и многодневный). А в июне 2020 года, согласно церковному календарю, начнется Петров пост, который продлится с 15 июня по 11 июля.

Запрещается бракосочетания в четверг, вторник (накануне постных дней) и субботу. Не рекомендуется также играть свадьбу, когда в храме проходит большой церковный праздник.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram