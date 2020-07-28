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Назван самый верный знак Зодиака

08:34, 28 июля 2020
Астрология
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Какой знак Зодиака самый верный / фото tv.ua

Любой, кто был обманут близким человеком, знает не понаслышке, насколько болезненным бывает предательство — меньше всего вам хочется пройти через это испытание снова.

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Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый верный, пишут "Подробности".

Итак, на первом месте оказался Рак. Когда Рак находится в отношениях, в которых ему комфортно, где царит доверие и любовь, то он никогда не пойдет налево.

Если Рак создал семью, то разрушать ее из-за своей маленькой прихоти он точно не будет, поэтому никогда не решится на измену.

Ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, для которых август станет новым стартом и принесет массу бонусов.

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Теги: #астролог#Гороскоп