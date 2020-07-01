"Огненный" знак Зодиака возглавил рейтинг самых смелых - астрологи
Кто уверен в себе, тому не знакомо чувство страха. Но мало быть просто смелым, нужно еще уметь вовремя и с умом это качество применять.
Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый бесстрашный и мужественный, пишут "Подробности".
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На первом месте в рейтинге самых смелых знаков Зодиака находится Овен. И это неудивительно, потому что уверенность и напор, с которыми по жизни идут Овны, знакомы практически всем.
Сами Овны при этом прекрасно отдают себе отчет в своей смелости, как бы импульсивны и скоры на реакцию они не были.
Овен – первый знак Зодиака, период которого продолжается с 21 марта по 20 апреля. Один из самых вспыльчивых знаков, его стихия – огонь, символ – баран, летящий через пропасть. Планета-покровитель – Марс. Камни-талисманы: рубин и бриллиант, а также циркон и цитрин.
Основные черты характера, которые отличают Овнов от остальных: харизма, инициатива, целеустремленность, энергичность, уверенность в себе, храбрость, сильная воля и независимость.
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