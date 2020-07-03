Назван самый пунктуальный знак Зодиака

Овен всегда старается быть пунктуальным и требует этого от других людей, говорят астрологи.

Опоздание — то, что способно вывести из равновесия многих людей. Особенно, когда это происходит систематически.

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Итак, на первом месте оказался Овен. Этот знак Зодиака может опоздать только по очень веской причине. Овен всегда старается быть пунктуальным и требует этого от других людей.

Если это происходит по веским причинам, то они чувствуют себя ужасно виноватыми и постоянно извиняются.

Овен – первый знак Зодиака, период которого продолжается с 21 марта по 20 апреля. Один из самых вспыльчивых знаков, его стихия – огонь, символ – баран, летящий через пропасть. Планета-покровитель – Марс. Камни-талисманы: рубин и бриллиант, а также циркон и цитрин.

Основные черты характера, которые отличают Овнов от остальных: харизма, инициатива, целеустремленность, энергичность, уверенность в себе, храбрость, сильная воля и независимость.

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