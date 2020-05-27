Телец получил "золото" в рейтинге самых обидчивых знаков Зодиака

Тельцы, по словам астрологов, не любят критику и воспринимают ее очень близко к сердцу.

Есть люди, которые очень остро реагируют на слова окружающих.

Астрологи рассказали, какой знак Зодиака способен на обиду, пишут "Подробности".

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Итак, на первом месте оказался Телец. Любое мнение, озвученное Тельцу напрямую, может его ранить, лишить покоя, повергнув в тяжкие раздумья. У представителей этого знака очень богатое воображение, они себя могут так накрутить, что пустяк, ставший причиной рефлексии, превратится в их глазах в огромное оскорбление.

Они не любят критику и воспринимают ее очень близко к сердцу. Если вы не хотите обидеть Тельца, лучше лишний раз промолчать.

Ранее астрологи составили гороскоп на лето и рассказали, какие знаки Зодиака ждет богатство, а кого — любовь.

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