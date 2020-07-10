"Хронический неудачник": астрологи назвали самый невезучий знак Зодиака
Взлеты и падения в жизни случаются у каждого. Однако одним удается даже после самых досадных промахов встать с колен, пойти дальше и добиваться невероятных высот, а другим все время не везет.
Астрологи рассказали о самом невезучем знаке Зодиака, пишут "Подробности".
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Итак, "хроническим неудачником" астрологи считают Козерога. При том, что у этого знака полно положительных качеств, приятных событий, сюрпризов и радостных случайностей в его жизни не происходит. Всего и всегда Козерог добивается невероятно тяжелым трудом, умственным или физическим.
Козерогу нужно поменять свое мировоззрение, поверив в свою счастливую звезду.
Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым июль 2020 года приготовил опасные соблазны.
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