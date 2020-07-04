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Самый ленивый знак Зодиака: кому астрологи отдали "золото" рейтинга

09:11, 04 июля 2020
Астрология
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Какой знак Зодиака - самый ленивый / фото tv.ua

Астрологи рассказали, какой знак Зодиака — настоящий лентяй, пишут "Подробности". 

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Почетное первое место и золотая медаль достаются Рыбам, которые, впрочем, все равно ее не заберут, потому что им лень. Рыбам лень вообще все.

Единственное, что им не лень делать, - это имитировать бурную деятельность, но и то исключительно в те моменты, когда им не лень. 

Ранее астрологи составили рейтинг лучших знаков Зодиака для отношений и создания семьи.

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Теги: #астролог#Гороскоп