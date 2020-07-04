Самый ленивый знак Зодиака: кому астрологи отдали "золото" рейтинга
09:11, 04 июля 2020Астрология
349 0
Почетное первое место в этом рейтинге досталось Рыбам.
Какой знак Зодиака - самый ленивый / фото tv.ua
Каждый из нас может быть ленивым в определенное время, даже заядлые трудяги. Однако, есть и те, для кого лень — обычное чувство.
Астрологи рассказали, какой знак Зодиака — настоящий лентяй, пишут "Подробности".
Читайте такжеНазван самый честный знак Зодиака
Почетное первое место и золотая медаль достаются Рыбам, которые, впрочем, все равно ее не заберут, потому что им лень. Рыбам лень вообще все.
Единственное, что им не лень делать, - это имитировать бурную деятельность, но и то исключительно в те моменты, когда им не лень.
Ранее астрологи составили рейтинг лучших знаков Зодиака для отношений и создания семьи.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter