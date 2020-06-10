Астрологи назвали самый гордый знак Зодиака

Невосприимчивы к чужому мнению, манипуляциям и управлению, Овны считают, что они всегда правы.

Гордость — очень коварная черта характера, которая может сыграть "злую шутку" и лишить человека всех близких людей.

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Итак, на первом месте оказался Овен. За своей гордыней Овны скрывают уязвимость. Что бы ни происходило в их жизни, они всегда держат эмоции под контролем, излучая уверенность. Невосприимчивые к чужому мнению, манипуляциям и управлению, Овны считают, что они всегда правы.

Иногда кажется, что они зациклены только на себе. Найти подход к столь неприступной особе очень сложно. Если Овен заметит, что вы не подходите ему по статусу, то он никогда не обратит на вас внимание. В разговоре Овны говорят только о себе и своих успехах. Они знают, как нужно жить, и не терпят, когда кто-то с ними не согласен.

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