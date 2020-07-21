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Назван самый гордый знак Зодиака

09:17, 21 июля 2020
Астрология
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Овен - самый гордый знак Зодиака, говорят астрологи / фото yandex.ru

Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый гордый, пишут "Подробности".

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Итак, на первом месте оказался Овен. За своей гордыней Овны скрывают уязвимость. Что бы ни происходило в их жизни, они всегда держат эмоции под контролем, излучая уверенность. Невосприимчивые к чужому мнению, манипуляциям и управлению, Овны считают, что они всегда правы.

В разговоре Овны говорят только о себе и своих успехах. Они знают, как нужно жить, и не терпят, когда кто-то с ними не согласен.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами на этой неделе с 20 по 26 июля.

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Теги: #астролог#Гороскоп