Стрельцы не умеют врать убедительно, даже если захотят, говорят астрологи.

Все мы внутpeннe пoнимaeм, чтo пpaвдa - вceгдa пpaвильный выбop, oднaкo пepиoдичecки вce жe пpиxoдитcя вpaть.

Но есть и те люди, которые совершенно не умеют это делать. Астрологи назвали самый честный знак Зодиака, пишут "Подробности".

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Стрельцы не умеют врать убедительно, даже если захотят. Они слишком правдивы и честны себе во вред, забывая о том, что могут ранить чьи-то чувства.

Однако честность для Стрельца — наивысшая моральная добродетель, и независимо от обстоятельств, можете быть уверены, что он говорит правду.

Стрелец – девятый знак Зодиака. Период знака продолжается с 23 ноября по 22 декабря. Это мужской знак, его стихия – огонь, а символ – кентавр. Этому знаку благоволит планета Юпитер – хозяин и хранитель. Камни: гранат, рубин и сапфир.

Основные черты характера, которые отличают его от остальных, – свободолюбие и честность. Больше всего Стрелец ценит независимость. Он энергичен и откровенен.

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