Росс советует Козерогам проявить аккуратность во время общения с бизнес-партнерами и руководством.

В сентябре 2020 года повезет далеко не всем знакам Зодиака. Так, главным неудачником этого периода астролог Влад Росс назвал Козерога.

Читайте такжеНе боится рисковать: назван самый непредсказуемый знак Зодиака

По прогнозу эксперта, этому представителю зодиакального созвездия грозит низвержение с должности и ограбление. Об этом пишет "Главред".

Росс советует Козерогам проявить аккуратность во время общения с бизнес-партнерами и руководством.

Кроме того, астролог рекомендует этому знаку Зодиака не оставлять без присмотра жилье и авто. Если уезжаете — обязательно позаботьтесь об охране либо сигнализации.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН