Какому знаку Зодиака не повезет в сентябре / фото 10deals.in
В сентябре 2020 года повезет далеко не всем знакам Зодиака. Так, главным неудачником этого периода астролог Влад Росс назвал Козерога.
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По прогнозу эксперта, этому представителю зодиакального созвездия грозит низвержение с должности и ограбление. Об этом пишет "Главред".
Росс советует Козерогам проявить аккуратность во время общения с бизнес-партнерами и руководством.
Кроме того, астролог рекомендует этому знаку Зодиака не оставлять без присмотра жилье и авто. Если уезжаете — обязательно позаботьтесь об охране либо сигнализации.
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