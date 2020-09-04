Астролог Влад Росс считает, что сложные ситуации, связанные с огнестрельным оружием, могут возникнуть в ноябре и в первой половине декабря.

Астролог Влад Росс считает, что в 2020 году для Украины самым сложным месяцем будет ноябрь. По его словам, в Украине "снова может начать стрелять оружие".

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака на этих выходных ждет невероятная удача - астрологи

Об этом пишет "Главред".

Росс считает, что сложные ситуации, связанные с огнестрельным оружием, могут возникнуть в ноябре и в первой половине декабря.

"Самый сложный месяц – это ноябрь. В годовом гороскопе Украины, который включился 24 августа, солярная стрелка доходит до Черной Луны и Марса как раз в ноябре, затем, в декабре, она сместится на Уран…", – сказал астролог.

Ранее астролог Влад Росс предсказал скорую смерть Путина.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН