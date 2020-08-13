Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вскоре ждет белая полоса

Среди счастливчиков — четыре знака Зодиака.

Астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака 14-24 августа станет периодом белой полосы удачи.

Среди них они выделили четыре представителя зодиакального созвездия, пишет SlovoFraza.

Овен

Сейчас — самое время помириться с родными, не упустите этот шанс. Также период крайне благоприятен для того, чтобы проявить инициативу на роботе. Так вы сможете достичь профессиональных высот и занять новую должность.

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Tелец

Вам повезет в профессиональной деятельности. Доверяйте чутью, в каком направлении двигаться, на какие предложения соглашаться. Вы сможете значительно улучшить свое положение в компании.

Kозерог

Приятные перемены будут касаться работы и карьерного роста. Это шанс поучаствовать в новом проекте, изменения в должности или же интересная идея. Не бойтесь рисковать в этот период.

Рыбы

Рыбы буквально везде начнут замечать новые возможности - и в романтических отношениях, и в плане карьеры. Этот знак Зодиака будет более общительным и открытым к начинаниям. Вы сможете улучшить многие аспекты жизни.

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