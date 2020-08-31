Известный астролог Василиса Володина пообещала удачный период в сентябре некоторым зодиакальным знакам.
Среди них — Овен, Лев и Рыбы, пишет МК.
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Овен
Астролог прогнозирует удачу этому знака Зодиака в профессиональной сфере и в личной жизни. Овны займутся делом, которое сначала принесет удовольствие и реализацию, а затем — хороший доход.
Лев
Сентябрь для Льва — месяц осознания того, что общение с друзьями и родными приносит не только приятные моменты, но и важные советы. Подсказки близких приведут к успеху.
Рыбы
Звезды сулят вам знакомство с нужными людьми. Также вероятно, что в вас влюбятся до беспамятства. Полезно будет заниматься новыми источниками дохода и пробовать себя в других сферах. Материальная прибыль гарантирована.
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