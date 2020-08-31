Настоящими счастливчиками осени астролог назвала три знака Зодиака.

Известный астролог Василиса Володина пообещала удачный период в сентябре некоторым зодиакальным знакам.

Среди них — Овен, Лев и Рыбы, пишет МК.

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Овен

Астролог прогнозирует удачу этому знака Зодиака в профессиональной сфере и в личной жизни. Овны займутся делом, которое сначала принесет удовольствие и реализацию, а затем — хороший доход.

Лев

Сентябрь для Льва — месяц осознания того, что общение с друзьями и родными приносит не только приятные моменты, но и важные советы. Подсказки близких приведут к успеху.

Рыбы

Звезды сулят вам знакомство с нужными людьми. Также вероятно, что в вас влюбятся до беспамятства. Полезно будет заниматься новыми источниками дохода и пробовать себя в других сферах. Материальная прибыль гарантирована.

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Автор: УНИАН