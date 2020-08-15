Каким знакам Зодиака не везет в любви: астрологи назвали топ-3

Раки постоянно недовольны партнером, что приводит к метанию от одних отношений к другим, говорят астрологи.

К сожалению, далеко не всем удается встретить любовь и обрести счастье с одним человеком.

Поэтому астрологи составили топ-3 знака Зодиака, которым не везет в любви. Об этом пишет SlovoFraza.

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Овен

Этот знак Зодиака - с очень сложным характером, поэтому партнеру быть с таким человеком очень нелегко. Овны не любят идти на компромисс, поэтому часто они остаются одни.

Телец

Тельцы, по мнению астрологов, не созданы для длительных отношений. Им вполне комфортно быть холостяками. От нехватки внимания они не страдают и часто этим пользуются.

Рак

Раки постоянно недовольны партнером, что приводит к метанию от одних отношений к другим. Кроме того, Раки еще те ревнивцы, чем "убивают" любовь.

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