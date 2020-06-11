Названы знаки Зодиака, которых ждут судьбоносные перемены в июле 2020

По прогнозу астролога, крупные перемены ждут Раков.

Главные перемены июля будут связаны с секстилем Урана к нижнему соединению Меркурия 1 июля, когда мы все, независимо от знака Зодиака, почувствуем, что хотим в своей жизни что-то поменять.

Об этом рассказала астролог Наталья Коляда, сообщает "АстроМеридиан".

А когда 22 июля аспект повторится, но уже с директным Меркурием, мы точно уверимся, что готовы к переменам. А может, какие-то из них уже начнут происходить.

"Поскольку аспект будет в Раке, перемены и обновления будут касаться жилья, места жительства, семьи, отношений с родителями, а на психологическом уровне – с освобождением от «защитных программ» психики, которые не помогают, а наоборот, мешают нам доверять миру и узнавать новое", - прогнозирует астролог.

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По ее словам, самые крупные перемены аспект принесет Ракам. Перемены коснутся каких-то очень важных, базовых для них вещей.

Всегда чутко реагируют на аспекты Меркурия Близнецы и Девы. У них аспект вызовет перемены мировоззрения. Кроме того, у Близнецов поменяется подход к деньгам, а у Дев – к друзьям и общественной жизни. У остальных знаков события затронут какую-то одну узкую сферу жизни.

"Второе по значимости астрологическое событие, которое принесет перемены – лунное затмение 5 июля. И если влияние Меркурия и Урана дает нам что-то новое, то затмение, к сожалению, что-то заберет", - делится прогнозом Коляда.

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Так как затмение будет в Козероге, под удар попадет деловая сфера жизни. Можно разочароваться в профессии, испортить отношения с начальством, потерпеть неудачу в бизнесе, потерять работу.

Сильней всего затмение проявится в жизни Козерогов и Раков. На втором месте – Овны и Весы.

Третий несущий перемены день – новолуние 20 июля. Новолуние в Раке начнет новый виток событий, посвященных дому, семье, родственным отношениям, недвижимости. Появятся новые задачи, связанные с местом жительства, охраной жилья, материальным обеспечением семьи.

Сильней всего новолуние будет влиять на Раков, Овнов, Весы и Козерогов.

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