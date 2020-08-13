Гороскоп на август 2020: какие знаки Зодиака ждет лучший месяц в году
Hекоторым зодиакальным представителям крупно повезет в последний месяц лета 2020.
Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых август 2020 станет лучшим месяцем в году. Об этом пишет SlovoFraza.
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Овен
По словам астрологов, у Овнов будет шанс совершить настоящий прорыв в любой сфере. Этот знак Зодиака уверен в собственных силах, как никогда раньше. Враги отступят, а сил прибавится, так что дерзайте.
Дева
Вы сможете реализовать все самые сложные и рискованные идеи, звезды сулят вам удачу по всем фронтам. Знак зодиака Дева станет не только профессионалом своего дела, но также закрепит авторитет в коллективе и в глазах начальника.
Скорпион
Вас ждет масса перспективных возможностей. Звезды советуют отдохнуть хотя бы неделю у воды. Все остальные дни выкладывайтесь на работе и не бойтесь заводить новые деловые знакомства.
Bодолей
В августе вы сможете получить новую должность, разбогатеть или открыть свой бизнес. Bы креативны и сможете поразить всех новыми идеями. Одиноким Водолеям астрологи обещают судьбоносную встречу.
- Ранее астрологи прогнозировали, что для четырех знаков Зодиака 10-20 августа станет периодом белой полосы удачи.
- Также астроэксперты спрогнозировали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами с 10 по 16 августа.
- Кроме того, астролог Валентина Виттрок предупредила о наступлении опасного периода.
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