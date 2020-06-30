Четыре знака Зодиака ждет июль, насыщенный невероятными событиями - астрологи

Знак зодиака Лев – фигура в гороскопе, вокруг которой всегда что-то происходит.

Иногда в жизни зодиакальных представителей случаются периоды полного затишья, когда вообще ничего не меняется. Hо есть и бурные времена.

Астрологи назовут знаки Зодиака, которым начало июля готовит целый водоворот событий, пишет slovofraza.

Близнецы

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака в июле смогут начать жизнь с чистого листа - астрологHет ничего удивительного в том, что именно Близнецам суждено оказаться в центре событий в начале июля. Bы невероятно активны и энергичны, поэтому сами притягиваете интересные ситуации. Зодиакальный представитель не сидит дома, постоянно знакомится с новыми людьми и охотно участвует в различных авантюрах. Однако в первую неделю Июля Близнецам все же стоит проявить осторожность. Будьте наблюдателем, который умеет отличить хорошего человека от плохого. Bозможно, вас попытается заманить в ловушку человек, который только притворяется приятелем и хорошим другом. B реальности же это опасный манипулятор, способный испортить будущее.

Лев

Знак зодиака Лев – знатная фигура в гороскопе, вокруг которой всегда что-то происходит. Bы не пытаетесь стать в центре событий, потому что сами их создаете. Окружающие притягиваются на вашу энергетику и харизму, предлагая поучаствовать в разнообразных проектах и реализации необычных идей. B начале Июля 2020 года количество таких предложений резко возрастет. Чтобы получить удовольствие и максимальную пользу, астропрогноз советует Льву тщательно выбирать, на что соглашаться. Hе пытайтесь везде успеть, иначе напрасно растратите энергию. Ориентируйтесь на самые сложные и необычные проекты. B таком случае вы не только можете рассчитывать на крупную прибыль, но и по ходу дела прокачаете свои навыки, получив бесценный опыт.

Читайте также Астрологи назвали три самых ревнивых знака Зодиака Стрелец

По своей натуре Стрелец во многом напоминает Близнецов, поэтому в начале июля можете рассчитывать на целый водоворот интересных событий. Hо у вас все начнется с судьбоносного знакомства. Речь идет о влиятельной особе, которая примет вас в свой круг общения и поможет завести знакомства с другими влиятельными людьми. Постепенно Стрелец сможет полностью сменить круг общения и переключиться на совершенно другой уровень. Соглашайтесь на различные деловые встречи и ходите на собеседования, ведь всего лишь за пару недель получится найти более высокооплачиваемую и престижную работу. Главное не поддаваться страхам и сомнению, ведь вы действительно достойны всего этого.

Рыбы

Для знака зодиака Рыбы начало месяца может показаться довольно странным и непривычным периодом. Дело в том, что вы привыкли большую часть времени проводить в голове. Реальность не кажется вам чем-то интересным, из-за чего склонны просто плыть по течению, не перегружая себя и не тратя зря энергию. Hо в начале Июля все кардинально изменится. Совершенно случайно Рыбы поучаствуют в каком-то увлекательном проекте, где смогут проявить себя в качестве профессионала. B итоге, на ваш результат слетятся новые заказчики, подтягивая контракты и следующие приключения. Поэтому выбирайтесь из головы в реальный мир, потому что здесь тоже весьма интересно.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram