В октябре 2020 года, по прогнозу астролога Натальи Коляды, повезет пяти знакам Зодиака.
Это Козероги, Рыбы, Тельцы, Весы и Девы. Об этом сообщает "Астромеридиан".
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Козерог - счастливчик №1
Инициативы Козерогов будут заканчиваться успехом. Но только при условии, что они будут тщательно все просчитывать и много трудиться. Если Козероги хотят чему-то научиться, развить какой-нибудь талант, - для этого тоже сложатся подходящие условия.
Рыбы - второе место по везучести
Октябрь - очень удачное время для знака Зодиака Рыбы. Они будут удачливы и в работе, и в деньгах, и в любви, и во всем остальном – смотря куда их направляет внутренний голос.
Тельцы, Весы и Девы
Тельцам можно испытать удачу в развлекательных конкурсах и казино. Причем там можно найти не только деньги, но и любовь.
Весы найдут спрятанные ценности или получат анонимный подарок. У них может состояться романтическое тайное свидание.
Девам будет везти в любой сфере, куда они направят инициативу.
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