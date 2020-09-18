Главным счастливчиком октября станет Козерог, говорит астролог.

В октябре 2020 года, по прогнозу астролога Натальи Коляды, повезет пяти знакам Зодиака.

Это Козероги, Рыбы, Тельцы, Весы и Девы. Об этом сообщает "Астромеридиан".

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Козерог - счастливчик №1

Инициативы Козерогов будут заканчиваться успехом. Но только при условии, что они будут тщательно все просчитывать и много трудиться. Если Козероги хотят чему-то научиться, развить какой-нибудь талант, - для этого тоже сложатся подходящие условия.

Рыбы - второе место по везучести

Октябрь - очень удачное время для знака Зодиака Рыбы. Они будут удачливы и в работе, и в деньгах, и в любви, и во всем остальном – смотря куда их направляет внутренний голос.

Тельцы, Весы и Девы

Тельцам можно испытать удачу в развлекательных конкурсах и казино. Причем там можно найти не только деньги, но и любовь.

Весы найдут спрятанные ценности или получат анонимный подарок. У них может состояться романтическое тайное свидание.

Девам будет везти в любой сфере, куда они направят инициативу.

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Автор: УНИАН