Названы самые ревнивые знаки Зодиака

Среди ревнивцев - Львы, Раки и Рыбы.

Эксперты в области психологии и отношений установили, какие знаки Зодиака самые недоверчивые и чаще всего склонны следить за своими партнерами (включая чтение переписок и шпионаж в социальных сетях).

"Тройку" ревнивых лидеров-детективов, которые активнее всего шпионят за своими вторыми половинками, возглавляют эгоцентричные Львы (75% опрошенных), пишет BB.lv.

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От них недалеко ушли Раки (71%) и Рыбы (69%). Последние чаще других признаются, что получают доступ к почте своих партнеров.

С точки зрения астрологии в этих данных нет ничего удивительного. Лев — представитель огненной стихии, известен доминирующей позицией и просто не допускает сомнений в отношениях. Вместо этого он лично занимается поиском истины. Рыбы и Раки — оба водные представители, известные своей эмоциональной природой. Кроме того, они обладают отличной интуицией, поэтому, если их партнеры дают им какие-либо основания полагать, что «что-то здесь не чисто», обязательно почувствуют и узнают об этом.

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