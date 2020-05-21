Составлен топ самых неверных знаков Зодиака среди мужчин

Какие знаки Зодиака - самые неверные, рассказали астрологи.

Эксперты назвали мужские знаки Зодиака, которые будут изменять в любом случае.

Среди них — Водолей, Лев и Дева, пишет MixNews.

Читайте такжеДве пары знаков Зодиака обречены на счастье - астрологи

Водолей

Соседке подмигнул, продавщице улыбнулся, секретаршу приобнял – и всем троим незаметно подложил визитки со своим номером телефона. И будьте уверены – дамочки позвонят мужчине-Водолею в тот же день. А вы терпите или уходите – он не собирается меняться. Водолей коллекционирует женщин и не может сопротивляться зову природы.

Лев

Сегодня с одной, завтра с другой, послезавтра… и так до бесконечности. Лев – покоритель женских сердец. Не грозите очаровательному Леву своим уходом, не хлопайте дверями и не мстите с его лучшим другом – это бесполезно. Лев изменял, изменяет и будет изменять.

Дева

Правильный Дева – изменщик? Да не может такого быть. Может, еще как. Дева – известный ловелас. Он из той категории мужчин, которые бегут за всем, что движется. Можете закрыть Деву в квартире, забрать ключи – земной мужчина изменит вам виртуально. Взывать к морали и совести не нужно.