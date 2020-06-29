Астролог рассказал, какие знаки Зодиака постигнут неудачи на этой неделе

В прогнозе астролога названы неудачники недели.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю, 29 июня - 5 июля, для всех знаков Зодиака.

Он выделил «лузеров» этого периода, пишет SlovoFraza.

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Весы

Начало недели будет неблагоприятным для Весов. Звезды и планеты окажутся в сильном диссонансе 29 июня. Также на этой неделе Весам понадобится умение сглаживать любые конфликты. Нужно быть более гибкими и готовыми пойти на компромисс в сложной ситуации, поступиться своей гордостью.

Скорпион

Самым неблагоприятным для Скорпионов будет последний день июня — 30 число. Во вторник этим людям стоит задуматься над тем, как привлечь в жизнь позитивные мысли. Без них добиваться успеха будет намного сложнее, потому что звезды и планеты будут крайне деструктивными. Это может стать причиной импульсивности.

Стрелец

У Стрельцов могут начаться проблемы в отношениях и браке. Особенно сильно стоит опасаться проблем 2 числа. В отношениях с близкими и с людьми в целом желательно держать себя в руках, не проявлять негатива, недовольства, не повышать голос.

Ранее астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю 29 июня - 5 июля.

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