Астрологи назвали женские знаки Зодиака, которые легко променяют любовь на богатство

Девушка-Скорпион родилась для красивой жизни, говорят астрологи.

Астрологи раскрыли нелицеприятную правду о некоторых женских знаках Зодиака.

Они рассказали, какие знаки Зодиака легко променяют любовь на богатство, пишет MixNews.

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Женщина-Телец

Если кто-то обвинит женщину-Тельца в меркантильности, то знайте, она просто устала от нищеты. А брошенная семья проживет и без нее. Зато земная леди будет блистать в нарядах от кутюр и принимать подарки от богатого любовника.

Женщина-Близнецы

Она мечтала о принце. А тут он и подвернулся – Близнец забудет и небогатого мужа, и своих детишек. А вот будет ли она счастлива, это еще вопрос.…Вряд ли.

Женщина-Скорпион

Девушка-Скорпион родилась для красивой жизни, а муж сам виноват, что не смог ее обеспечить. Дорогие рестораны, бутики, пятизвездочные курорты – это кружит голову, и женщина-Скорпион ни разу не вспомнит прошлую жизнь, в которой остались дети и муж-неудачник.

Женщина-Водолей

Дама-Водолей устала от вечного нытья мужа, и ее можно понять. Тем более на горизонте нарисовался красивый и богатый любовник. Вряд ли кто-то оправдает и защитит этих алчных дам. Но они выбрали свою дорогу и купаются в золоте, забыв о тех, кто их любит и ждет.

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