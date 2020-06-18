Астролог составила гороскоп сексуальной совместимости для всех знаков Зодиака

Венера и Марс – две планеты, имеющие отношение к увлечениям, любви и страстям.

Планеты Солнечной системы постоянно движутся и образуют при этом определенные сочетания. Есть Солнце и Луна, двенадцать знаков Зодиака и восемь планет. Венера и Марс – две планеты, имеющие отношение к увлечениям, любви и страстям.

Об этом рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Данный гороскоп имеет исключительно ознакомительный характер и основан на характеристиках типичных представителей знаков Зодиака.

Овен

Началом всего Зодиака, является Овен, огненный знак - первый импульс, вспышка, искра. Его порыв непосредственный, смелый и решительный, но не долговечный. Быстро увлекается, но так же быстро остывает к партнеру. Хорошая совместимость у Овна с представителями знаков стихии Огня – Овен, Лев и Стрелец, а также с воздушными знаками – Близнецы и Водолей, которые идеально подойдут Овну по темпераменту, будут усиливать его страсть, внутреннее горение, стимулировать развитие творческих талантов, что способствует гармонии в интимной сфере.

Тельцы стремятся к долгосрочным взаимоотношениям, постоянству и стабильности в личной сфере. Секс для Тельцов жизненно необходим, благодаря этому они накапливают в себе энергию и используют ее для оформления в реальную форму и материальный результат. Тельцам нужна романтика, красота и гармония, разнообразие цветов, красок, запахов, ощущений. Форма, прикосновение, определение своего отношения к партнеру и есть проявление Тельца. Удовлетворение в интимной жизни Тельцы обретают с представителями стихии Земли – Тельцом, Девой, Козерогом и стихии Воды – Рак и Рыбы.

Близнецы

Интимные отношения Близнецы начинают быстро, особенно если партнер – вибрирующий Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) или искрящийся Огонь (Лев, Стрелец). С представителями этих знаков Зодиака, устанавливаются прочные связи, сохраняется длительность, увлечение. Сексуальные привязанности являются свободными и разнообразными, что дает Близнецам оптимизм, силу, уверенность, решительность. И такие отношения Близнецы будут удерживать, проявлять гибкость и готовность отдавать партнеру даже больше, чем получают.

Рак

Рак в интимных отношениях стремится к максимальному наполнению энергией и теплом. Водная стихия знака Рака чистая и питательная, поэтому представители этого знака неразрывно связывают сексуальные и семейные отношения, часто определяют их цель, как развитие и появление детей. По сексуальному темпераменту идеально подходят представители земной стихии – Телец и Дева, а также знаки стихии Воды – Рак, Скорпион, Рыбы. Вместе с одним из таких партнеров, Рак создаст идеальные условия для жизни, размножения и развития, а сексуальную жизнь – яркой и гармоничной.

Лев

Лев требует привязанности, несет ответственность за партнера, сразу же ставит сверкающие цели и определяет перспективы интимных взаимоотношений, мотивируется любовью и сексом. Солнце Льва светит ярко, у него все должно быть на высоком уровне, надолго удерживает тепло интимных взаимоотношений. По темпераменту подходят представители огненной стихии - Овны, Стрельцы. Представители своего знака в сексе подходят, но сложности возникают. Знаки Воздуха - Близнецы и Весы, будут восхищаться Львом, обеспечат его потребность быть в центре и их интимные отношения будут яркими, что необходимо Льву для ощущения внутренней силы.

Дева

Дева – знак стихии Земли, стремится сберечь гармоничные интимные отношения, наиболее оптимальным и практичным способом, порой, забывая о романтике. Представители знаков Девы, Тельца и Козерога, понимают важность знаний и навыков, принимают системность Девы в сексуальной сфере, поэтому личные отношения с представителями земной стихии, для Дев окажутся удовлетворяющими. Скорпионы и Раки – знаки стихии Воды, помогают Деве в адаптации к окружающему миру. С поддержкой одного из них, Дева создаст подходящие условия для жизни, подготовит новый этап взаимоотношений, раскроет свою природную мягкость и романтичность.

Весы

Весы – воздушная стихия, само название тонко передает характеристику знака Зодиака «или-или», определяет отношение, понятие о том, что считается нормой, правильным, приемлемым во всех сферах жизни, в том числе - в сексуальной. А уже это определяет степень гармонии, точности соответствия равновесию. Прекрасная совместимость у Весов с Близнецами и Водолеями – интеллектуальный интерес послужит основой интимных отношений. С представителями своего знака отношения до стадии близких могут и не дойти, т.к. от долгих колебаний пропадает взаимный интерес. Огненные Львы или Стрельцы привлекут свей уверенностью и чутьем, поэтому Весы позволят им взять инициативу в свои руки.

Скорпион в интимной жизни, в сфере внутренних эмоций, ощущений стремится найти суть, глубокую причину связи с партнером. Есть склонность доводить отношения до крайних проявлений чувств. Обрести состояние удовлетворения Скорпиону помогут представители своего знака, а также Раки и Рыбы. Водные знаки Зодиака способны тонко чувствовать настроение партнера, состояние окружающего мира, а это именно то, что нужно Скорпиону – чтобы понимали его без слов. Девы и Козероги способны привести внутреннее состояние Скорпиона в норму, смогут понять и принять его противоречивый характер и желания.

Стрелец

Стрелец - это символ огня, романтика, необъятные просторы, где нет границ, и ничто не сдерживает страсть. Овны, Львы и Стрельцы смогут получить заряд оптимизма и удовлетворения рядом с партнером – Стрельцом. Представители огненных знаков Зодиака помогают друг другу наполниться внутренним светом, энергией, которая позволит решиться на что-то новое в сексуальных отношениях. Воздушные знаки – Весы и Водолеи, поддерживают увлечения Стрельца, помогают ему свободнее смотреть на интимные взаимоотношения, наслаждаться моментом и не ограничивать себя обязательствами.

Козерог

Козерог - это знак стихии Земли, сосредоточенность, собранность и проявленность в сжатии, ограничении. Представители водных знаков – Рыбы и Скорпионы способны растапливать лед (Козерог – это холодная земля, высушенная) мягко, терпеливо и нежно. Это те варианты, в которых чувственная сторона жизни Козерога может сложиться гармонично. С Девами и Тельцами могут, со временем, развиться удовлетворяющие интимные отношения. Козерогу с Козерогом сложно до конца раскрыться, но в целом, сексуальная совместимость есть.

Водолей

Водолей знает нервные центры, есть эротическая интуиция. Всегда устремлен к новому, готов на авантюры и экстремальные приключения. Партнеру дает поддержку, вдохновение, безмерную заботу. В сексуальной сфере ничего не отрицается, все на высшем уровне, все с хорошими намерениями. Любовные отношения легко переходят в дружеские и наоборот. Скучно с Водолеем не будет, а тем более, если партнер является представителем воздушной стихии – Близнецы, Весы, Водолей или огненной стихии – Овен и Стрелец.

Рыбы

У Рыб живой непредсказуемый темперамент, как в области повседневной жизни, так и секса. Бескрайность внутреннего потенциала представителей знака Рыб, дает особую роль этому знаку, завершающего цикл Зодиака. Рыбы – это знак стихии Воды, которая все смешивает, соединяет, питает. Сексуальная жизнь способствует творческому вдохновению, интуитивным озарениям. Тельцов и Козерогов энергия Рыб возрождает, воодушевляет, но успех и долгосрочность этой связи зависит от них, поэтому Тельцы и Козероги должны взять на себя доминирующую функцию. Раки, Скорпионы и Рыбы будут усиливать фантазию Рыб, отношения могут быть очень яркие и красивые. С таким партнером они смогут видеть окружающий мир во всем богатстве его красоты, романтики и гармонии.

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