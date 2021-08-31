Группа крови может рассказать, как подобрать себе партнера для семьи

Ученые считают, что исследования по группе крови более эффективны и правдоподобны, чем многие другие. Эзотерики считают так же: гороскопы, например, не дают такой информации, как группа крови. Ранее мы рассказывали, как узнать характер по группе крови, а сегодня поговорим о совместимости.

Какая группа крови совместима для рождения детей - официальные данные

Причин отсутствия детей в браке великое множество, иногда они кроются в несовместимости партнеров по группе крови. Впервые эта мысль пришла в голову медикам после Второй Мировой войны.

Весь секрет таится в резус-факторе - показателе, который определяет наличие или отсутствие антигена D в крови. Считается, что, если у партнеров одинаковый резус-фактор, то вопросов с тем, как зачать ребенка, не возникнет. Удачную беременность гарантирует и ситуация, когда у женщины положительный резус-фактор, а у мужчины - отрицательный.

Несовместимым считается отрицательный резус-фактор у женщины и положительный - у мужчины. Врачи называют это "резус-конфликт". В таком случае у женщины в организме вырабатываются антитела, подавляющие плод.

Какие группы крови подходят друг другу - таблица

Для того, чтобы примерно понимать свою совместимость с партнером, ориентируйтесь на таблицу:

Существуют примеры, когда, даже при несовместимости групп крови, мужчине и женщине удавалось зачать здорового ребенка. Но лучше всего пройти обследования перед тем, как планировать беременность.

Группа крови - совместимость в браке

В зависимости от принадлежности к определенной группе, разнятся и характеры людей, и потребности. Мы подробно расскажем, чего ждать от представителей каждого типа:

Первая группа крови

Зачастую таких людей называют эгоистами за их целеустремленность, властный характер и желание вечной свободы. Таких людей очень сложно "подмять под себя", как мужчин, так и женщин. Несмотря на своенравный характер, обладатели первой группы крови искренни и щедры.

Читайте такжеЗдоровье 3 знаков Зодиака будет под угрозой осенью: прогноз Влада РоссаЛегко проявляют эмоции, заботятся о своих партнерах, ждут того же взамен, не терпят лжи и предательства.

Мужчины уверены в себе, часто занимают лидирующие позиции как в работе, так и в отношениях. Женщины добры, эмоционально чувствительны и склонны к ревности. Идеальная совместимость будет с теми, у кого первая или вторая группа крови.

Вторая группа крови

Миролюбивые создания, чувственные и преданные. В то же время - те, о ком говорят "сами себе на уме". Иногда очень сложно понять, что же на самом деле происходит у них в голове. Представители второй группы разборчивы и рациональны, ненавидят споры и конфликты. Склонны контролировать вторую половинку, себе позволяя больше, чем ей.

Мужчины обаятельны, чаще интроверты, чем экстраверты. Женщины горды, отличаются уникальной способностью предъявлять к партнеру повышенные требования. Легче всего будет построить отношения с людьми первой или третьей группы крови.

Третья группа крови

Креативные, общительные и открытые люди. Сложно подчиняются другим, упорно идут к своим целям, до последнего веруя в лучшее. Нестабильны в отношениях, легко нарушают правила, зачастую "выходят сухими из воды".

Мужчины с третьей группой крови остроумны и интеллигентны, пользуются популярностью у женщин. Их сложно назвать преданными и верными, зато с такими людьми точно не будет скучно. Женщины имеют крутой нрав, независимы и спонтанны, их не заботит, что думают другие. Идеальные партнеры для них - представители первой или четвертой группы крови.

Четвертая группа крови

Считается, что в характере обладателей этого типа сочетаются черты второй и третьей группы. Люди сложные, переменчивые, окутанные тайной. Снаружи могут показывать одну эмоцию, в голове держать другую. Пластичные и гибкие, легко заводят друзей и партнеров, но относятся к ним осторожно.

Мужчины кажутся холодными и замкнутыми, но на деле оказываются весьма преданными. Женщины со стороны выглядят, как невероятно уверенные в себе дамы, внутри - тонна комплексов, которые мешают строить отношения. Если у вас четвертая группа крови - ищите такого же партнера.

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Автор: Кристина Кащавцева