Коридор затмений-2020: астролог рассказала об его влиянии на разные знаки Зодиака

Помимо летних затмений 5, 21 июня и 5 июля было еще одно зимнее и будут еще два — одно 30 ноября, а другое 14 декабря.

Период затмений очень опасен для представителей всех знаков Зодиака. Затмения лета 2020 года настолько мощные, что оставят негативный след до осени, но советы астролога Василисы Володиной помогут вам преодолеть проблемы с наименьшими потерями.

Рекомендации астролога коснутся не денег и прочих материальных ценностей, а внутреннего мира Знаков Зодиака. Помимо летних затмений 5, 21 июня и 5 июля было еще одно зимнее и будут еще два — одно 30 ноября, а другое 14 декабря, пишет slovofraza.

Овен

В оставшееся время 2020 года Овнам следует заняться вопросами домашнего уюта. Все свое внимание важно направлять в русло любви и взаимоотношений с близкими. Очень важно не отдаляться от родственников, второй половинки и родителей. Это прекрасное время для смены обстановки в родных стенах.

Тельцам Василиса Володина рекомендует прервать все токсичные отношения, так как из-за затмений они могут усилить свое негативное воздействие. Также полезно будет попросить прощения у близких за свои проступки и даровать им прощение, если они были в чем-то не правы.

Близнецы

Близнецам стоит начать более тщательно планировать бюджет, а также научиться более эффективно распределять рабочее время. Затмения могут внести негативные коррективы в рабочие планы, поэтому нужно действовать исходя из опыта, а не только интуиции.

Рак

Затмения 2020 года должны очень круто изменить жизни Раков. Чтобы их жизнь изменилась в лучшую сторону, астролог советует побольше заниматься саморазвитием. Также полезно прислушиваться к советам близких людей. Они помогут обойти прерады на пути, пока длятся коридоры затмений.

Лев

В 2020 году затмения сильно поменяют жизни Львов, но большинство изменений будут скрытыми. Изменить всё в лучшую сторону поможет позитивное и оптимистичное отношение к жизни. Нужно двигаться вперед, но из-за затмений лучше делать это осторожно и поэтапно.

Дева

Затмения 2020 года могут заставить Дев остановиться на полпути. Пришло время увеличить свою продуктивность в делах и в работе, в любви и в других сферах. Если не развиваться, затмения заставят Дев встретить на пути массу проблем и не получить в итоге никакого результата.

Весы

Затмения могут затуманить разум Весов, что осложнит поиски новых жизненных путей. Сейчас то самое время, когда необходимо очистить сознание от страхов и неуверенности, но сделать это помешают летние затмения и их последствия. Астролог советует Весам почаще обращаться за помощью к интуиции.

У Скорпионов наступает время, когда необходимо разобраться со своими сильными и слабыми сторонами. Затмения помешают объективно взглянуть на себя со стороны и определить, в каком направлении дальше двигаться. В этом плане помогут советы близких людей.

Стрелец

В 2020 году из-за коридоров затмений любые негативные мысли могут приносить много проблем. Василиса Володина советует Стрельцам искать пути решения создавшихся вокруг проблем, а также перестать жалеть себя и заниматься самоанализом.

Козерог

Затмения негативно повлияли и будут продолжать влиять на умение Козерогов находить компромиссы. Пришло время задуматься о своих мыслях и о том, какие решения помогут сохранить баланс в общении с окружающими.

Водолей

Летние затмения сделают Водолеев более беспечными, а осеннее и зимнее поддержат это начинание. Это приведет к тому, что люди данного Знака могут вернуться к старым привычкам. Настало время взять себя в руки и не задуматься о здоровье и будущем.

Рыбы

Чтобы затмения 2020 года не влияли на Рыб слишком негативно, им нужно взять ответственность на себя. Может показаться, что ситуация выходит из-под контроля и не поддается корректировке, но это не так. Нужно верить в себя и стремиться к новому.

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