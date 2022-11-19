Какие обряды считаются самыми эффективными и как влюбить в себя мужчину до безумия с их помощью - узнайте в материале УНИАН.

Нет ни одной женщины, которая бы не хотела быть счастливой и иметь рядом сильного мужчину. Однако, сама по себе жизнь не всегда предлагает девушкам лучшее - самое время взять судьбу в свои руки. УНИАН расскажет, как привлечь мужчину для серьезных отношений с помощью психологии и простых обрядов.

Ранее мы говорили о том, какие аффирмации на любовь также могут помочь вам в обретении личного счастья.

Как влюбить в себя мужчину - психология в действии

Опытные психологи считают, что каждая женщина может привлечь в свою жизнь идеального партнера, главное - вести себя нужным образом. Вы должны обладать природным магнетизмом и быть притягательной для мужчин. Этому можно научиться, если знать основные секреты обольщения:

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заинтересованность - найдите в потенциальном партнере то, что вам нравится, и любуйтесь, восхищайтесь этим;

- найдите в потенциальном партнере то, что вам нравится, и любуйтесь, восхищайтесь этим; умение слушать - мужчины любят, когда их слушают, поэтому научитесь вникать в его слова и поддерживать диалог;

- мужчины любят, когда их слушают, поэтому научитесь вникать в его слова и поддерживать диалог; женственность - привлечь к себе мужчину можно, только если вы нежная, хрупкая и утонченная леди - как внешне, так и внутренне;

- привлечь к себе мужчину можно, только если вы нежная, хрупкая и утонченная леди - как внешне, так и внутренне; подстройка - копируйте движения человека, найдите общие интересы и ценности, будьте как можно больше похожими на того, кто вам нравится;

- копируйте движения человека, найдите общие интересы и ценности, будьте как можно больше похожими на того, кто вам нравится; интрига - не говорите о себе всё, оставляйте загадку, позволяйте себе иногда что-то не объяснять и отменять встречи (мужчинам нравится недосказанность).

Главный вывод из вышесказанного - вы должны быть интересной, самодостаточной, улыбчивой и элегантной личностью. Ошибка, которую повторяют многие девушки - это "прилипнуть" к партнеру и стараться во всем ему угодить.

Безусловно, вам нужно показать, что человек вам интересен, но это не означает отказа от собственной жизни. Необъяснимо, но факт - мужчина заинтересуется только той женщиной, которая живет счастливой жизнью и позволяет ему быть в ней, а не превращает это желание в единственную свою цель.

Как привлечь мужчину в свою жизнь - эзотерика и ритуалы

Если психологические методы воздействия на противоположный пол не помогают - всегда можно обратиться к магии. Как говорится, на войне все средства хороши, а война за личное счастье оправдывает многие поступки.

УНИАН собрал три самых действенных обряда, которые можно провести успешно, даже если вы никогда раньше такого не делали.

Обряд с мылом на мужчину

Вам нужно купить натуральное мыло розового цвета, подготовить белое полотенце, красный платок, стакан святой воды. Встать на рассвете, умыться этим мылом, вытереть лицо полотенцем и выпить воду. Произнести заговор:

Умоюсь я, Раба Божья (ваше имя) розовым мылом поутру, полотенцем белым да свежим лицо свое вытру. Приглянусь я теперь любимому, имя которому (имя мужчины). Стану я для него милее света белого, краше солнца, звезд ярче, снега белее, меда слаще. Солнце меня украсит, а месяц просветит, звездочками с неба глаза свои я украшу, а зарей подпоясаться смогу. Отныне и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.

После этого мыло нужно обернуть в красный платок, высушить и спрятать в укромное место.

Ритуал от одиночества

Этот обряд также подходит женщинам, которым нужен определенный человек. Для его совершения найдите уединенное место вдали от городской суеты, станьте лицом на восток и скажите заветные слова:

Подобно тому, как роса утренняя быстро испаряется от первых лучей восходящего солнца, так и мой единственный мужчина по мне рабе Божьей (собственное имя) сохнуть быстро начнет. И не будет знать он покоя от мыслей обо мне ни ночью, ни днем, ни на отдыхе, ни во время работы, ни на празднике. Будет вспоминать он обо мне каждую минуту. Заклинаю тебя любимый и единственный всеми святыми и всеми природными силами быть только моим навек. Аминь.

После этого нужно уйти, не оборачиваясь, с того места, где вы читали заговор.

Обряд на знакомство

Если у вас нет конкретного мужчины, которого вы хотите очаровать, но очень желаете познакомиться с кем-нибудь, то купите две белых свечи. Дождитесь пятницы, закройте все шторы в доме и зажгите эти две свечи одной спичкой. Дальше нужно произнести слова:

Две свечи горят, ярко пылают, пространство вокруг себя освещают. Так и в моей жизни любовь зажжется, взаимные чувства разгорятся.

В конце ритуала дайте свечам прогореть на 1\3 и потушите их. Проводите такой обряд три пятницы подряд, пока свечи полностью не сгорят. Затем как можно чаще ходите гулять - обязательно встретите свою судьбу.

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