Астролог рассказала, как влюбить в себя мужчину по знаку Зодиака

Зная влияние планет на особенности личности и характера потенциального партнера или каждого из участников взаимоотношений, можно избежать многих неприятностей и сделать личную связь еще крепче.

Тема совместимости и перспектив взаимоотношений является одной из самых востребованных. Женщин всегда привлекает вопрос о том, какие женщины привлекают продвинутого и состоятельного мужчину, как привлечь к себе идеального мужчину.

Зная влияние планет на особенности личности и характера потенциального партнера или каждого из участников взаимоотношений, можно избежать многих неприятностей и сделать личную связь еще крепче, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Овен – мужчина, импульсивный, самостоятельный, активный, ярко проявляющий себя и уверенный в своих силах, предпочитает дисциплинированных женщин, умеющих ограничивать себя. Тактичная женщина, уравновешенная и спокойная, помогает мужчине – Овну усилить свои лучшие качества и деликатно подсказывает как устранить свои недостатки.

Телец – мужчина, уверенный в себе, чувствующий почву под ногами, способный оформлять, придавать прочность, надежность и устойчивость, обращает внимание на роковых женщин, способных провести его через трансформацию жизни. У этих женщин он учится проникать в глубокие эмоциональные слои, преобразовывать энергии, пропускать их через себя.

Близнецы

Близнецы – мужчина, стремящийся к познанию, многообразию связей, передающий информацию в окружающем мире, будет рад общению с женщиной, которая научит его синтезировать знания, выходить за рамки обычного круга, учитывать прошлый опыт и расширять свой кругозор. Мужчину, родившегося под знаком Близнецов, привлечет женщина, имеющая талант учителя или философа.

Рак

Рак – мужчина, ориентированный на эмоциональные связи, имеющий потребность «глубинных» чувств, воспринимающий и сберегающий энергии окружающего мира, ищет женщину, которая научит его контролировать свои чувства и отпускать - «разжимать клешни». Идеальная партнерша для мужчины – Рака та, которая определили свою основную цель, способы и средства ее достижения.

Лев

Лев – мужчина, излучающий энергию вокруг себя, созидающий и дающий свет и счастье, безусловно, достойный быть в центре, радовать всех и заряжать жизнелюбием, нуждается в неординарной женщине, которая осознанно применяет и воплощает в реальность все необычное и прогрессивное. Если мужчина – Лев забывает о собственных желаниях рядом с ней, значит, они друг друга нашли.

Дева

Дева – мужчина, работающий с физическим планом, склонный к порядку, разбору и анализу деталей окружающего мира, испытывает потребность во взаимоотношениях с женщиной, которая найдет способы развить его воображение, поможет развить чувство красоты. Рядом с ней, Дева – мужчина разовьет свою интуицию и проявит ее в реальности.

Весы

Читайте такжеИюнь принесет счастье четырем знакам Зодиака - астрологВесы – мужчина, ищет и, благодаря женщине, находит способы достижения гармонии и сохранения равновесия с окружающим миром. Потребность в импульсе извне, заставляет его искать резкую, яркую, инициативную женщину, которая, помогает устранить нерешительность, колебания, неустойчивость в социальной сфере.

Скорпион

Скорпион – мужчина, для которого чувство красоты и гармонии, спокойное и естественное желание сохранить устойчивое состояние равновесия в себе и в окружающем мире в виде материальной формы, является основой, стремится к взаимоотношениям с женщинами, способными накапливать и глубоко воспринимать реальный, физический мир.

Стрелец

Стрелец – мужчина, распространяющий свет и энергию на всех, способен перейти на новый уровень и расширить свой кругозор, благодаря высоко духовной женщине. Она поможет в методиках и теориях, которые способствуют целостному восприятию действительности, поддерживая у мужчины стремление к красоте и перспективам.

Козерог

Козерог – мужчина, смелый и уверенный в себе, не против стать на место партнерши и показать, что он понимает ее и готов помочь. В заботе проявляется его любовь, если женщина это поймете, они будут счастливы. Важно, чтобы женщина попалась чувствующая, нежная, способная растворить лед в сердце мужчины – Козерога.

Водолей

Водолей – мужчина, свободный и независимый, вместе с думающей, яркой женщиной, способен преодолеть все препятствия и внести в окружающий мир нечто новое. Его женщина должна уметь правильно выставить оценку происходящему, распространять позитив и смело двигаться в неизвестные направления.

Рыбы

Мужчина – Рыбы имеет развитое воображения, как правило, стремится к духовному развитию, способен оформить чувство красоты в реальных вещах. Женщина, которая желает завоевать такого мужчину, должна упорядочивать, определять реальную, практичную составляющую каждой детали этого мира. Мужчина – Рыбы рядом с такой женщиной, чувствует себя уверенно и находит подтверждение своим снам и догадкам

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