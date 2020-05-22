41-летняя Ани Лорак удивила сеть нелепым "бабушкиным" нарядом (фото)

Лорак надела обтягивающие леггинсы вместе с открытыми босоножками, а поверх этого объемную черную толстовку.

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в РФ, поделилась в сети свежим фото.

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Снимок она опубликовала в "историях" в своем Instagram.

Стоит отметить, что выбором наряда певица очень удивила. Она надела обтягивающие леггинсы вместе с открытыми босоножками, а поверх этого объемную черную толстовку. Такой лук "тотал-блэк" заметно состарил певицу, которая обычно отлично выглядит в обтягивающих коротких платьях.