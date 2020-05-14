Деньги потекут рекой: астролог назвал самые везучие знаки Зодиака в июне

Представители трех знаков Зодиака в начале лета значительно улучшат материальное положение.

Гороскоп на 2020 год говорит, что небесные светила обещают в июне денежное везение трем знакам Зодиака.

Счастливчиков первого месяца лета назвал астролог Павел Глоба, пишет Styler.

Телец

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Финансовое положение Тельцов в июне напрямую зависит от вашей активности. Звезды будут благоприятствовать тем, кто умеет общаться и налаживать деловые контакты. Если все сделать правильно, то деньги польются рекой. При этом астролог предупреждает - пока Тельцы уверенно шагают к продвижению по службе, за их спиной плетут интриги. Проявите бдительность и осторожность в отношении коллег!

Дева

Денежная сфера обещает Девам в июне стабильность и даже более того. Появится избыток денег, которые можно пустить на новый гардероб, ремонт или развлечения. Это уже как душе будет угодно. В работе от Дев потребуется сосредоточенность и скрупулезность. При этом астролог предупреждает, что для Дев июнь будут травмоопасным, поэтому стоит поберечь себя от различных авантюр вроде забегов с препятствиями.

Скорпион

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Гороскоп от Павла Глобы обещает Скорпионам отличное состояние вещей на профессиональной ниве. Появятся новые интересные проекты, но их успех зависит от способности работать в команде. Любое решение требует взвешенности, обдуманности. Доверяйте только проверенным деловым партнерам и тогда вы обречены на успех в финансовой сфере!