Сегодня празднуют свои именины обладатели 4 мужских и 1 женского имени.

Православная церковь отмечает именины как особую дату, когда почитаются великие святые и выдающиеся люди с определенными именами. Тезки святых празднуют свой День ангела и устанавливают особую связь с небесами.

Родители новорожденного могут выбрать имя для ребенка из списка церковных именин. Если назвать малыша в честь святого, который вспоминается в его день рождения, то он получит Ангела-хранителя, что защитит его от бед и несчастий.

Сегодня свои именины отмечают 4 мужских и 1 женское имя.

Мужские именины 9 ноября

Нестор: образовано от древнегреческого слова ностео, что означает "возвращаться", "уходить".

Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "мужественный", "отважный".

Марк: образовано от греческого имени Маркос, что происходит от латинского слова marcus - "молоток".

Валентин: происходит от римского родового имени Valentinus, что произошло от другого имени - Valens - "здоровы", "крепкий", "сильный".

Женские именины 9 ноября

Капитолина: образовано от римского родового имени Capitolinus, что означает "капитолийский (местность в Риме)".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова