В православии издавна принято каждый день почитать святых и великомучеников. День посвящают их именам, а тезки святых отмечают свои именины. Хорошей традицией считается называть ребенка в честь одного из святых, которых вспоминают в день рождения малыша. Тогда у новорожденного появится Ангел-хранитель и защита Небес.
Сегодня празднуют именины обладатели 4 мужских имен.
Мужские именины 4 ноября
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "земледелец", "посвящённый богине плодородия Деметре (богине плодородия)".
Антон: форма римского родового имени Antonius, произошло от древнегреческого слова антао - "сталкиваться", "вступать в бой", "сражаться".
Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Афанасий: образовано от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".
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